El PSdeG reclama la reforma del Estatuto ante el separatismo o la «uniformidade» del PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 17/04/2021 17:50 h

El PSdeG fijó este sábado los marcos por los que debe transitar Galicia: «Federalismo, galeguismo e reforma do Estatuto para garantir novos dereitos para os galegos do século XXI» frente a la «uniformidade» que defiende el PP; o el «separatismo que nos quere levar por derroteiros imposibles». Las palabras son del exministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien participó en un acto en Santiago en el que el secretario xeral de los socialistas insistió en que una vez se supere la crisis sanitaria se debe «repensar a norma fundamental de Galicia» porque, de otra forma, «condenaremos ás novas xeracións a vivir nun modelo pensado para o século XX». El portavoz parlamentario garantizó que esta reforma es un compromiso personal y de partido que introducirá en la agenda política pensando en generaciones «que atopan no Estatuto actual respostas insuficientes ao mundo no que lle ten tocado vivir». Un reto para el que pide «altura de miras» y que se debe abordar para que Galicia no quede «rezagada».

Francisco Caamaño destacó la «dignidade específica» del Estatuto y, al hilo de su reflexión sobre las posturas del resto de partidos, admitió que unos y otros «non nos deixan respirar e vivir o noso galeguismo. No PSdeG temos dificultade de estar no medio, pero tamén a fortaleza de saber desmarcarnos de ambas opcións».

El catedrático Ramón Máiz, por su parte, apostó por un Gobierno «multinivel» dentro del Estado con «igualdade e a solidariedade» entre personas y territorios, mientras que la secretaria de Xustiza de los socialistas en el Parlamento, Paloma Castro, señaló la importancia de «afondar» en el autogobierno dentro del marco constitucional.