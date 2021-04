José Manuel Baltar: «El socialista Villarino sería peor alcalde de Ourense que Jácome, absolutamente»

0

ourense / la voz 14/04/2021 05:00 h

José Manuel Baltar (Ourense, 1967) es presidente de la Diputación ourensana desde el año 2012. Siempre gobernó con mayoría absoluta hasta que, tras las últimas elecciones, necesitó un pacto con Gonzalo Pérez Jácome. Él seguiría al frente del gobierno provincial y el de Democracia Ourensana se convertiría en alcalde, pero la coalición se rompió el pasado septiembre.

-¿Cuándo habló por última vez con Jácome?

-Pues esta mañana, un intercambio de wasaps.

-¿Sobre qué?

-Nada, temas de gestión que estamos viendo entre Ayuntamiento y Diputación.

-¿Hay entonces una comunicación fluida con el alcalde?

-Sí, sí, la hay, sí.

-¿Será alcalde hasta el 2023?

-Teníamos una oferta al grupo socialista de que fuese alcalde cualquiera de sus nueve concejales, menos la persona que más daño ha hecho a la provincia, a la política y a su propio partido en los últimos tiempos, que es el secretario provincial del PSOE. No han sabido ver eso, no han tenido la intuición que hay que tener y han protagonizado otra escena tragicómica que fue ese intento de moción de censura en la Diputación, sabiendo yo en todo momento por dónde andaba. Yo le pondría la sintonía de aquella serie, Benny Hill. Acabó como acaban todas las negociaciones que empieza este sujeto.

-¿Lo que dice es que el PSOE perdió la oportunidad por no apartarse Villarino?

-Sí.

-Pero eso es una petición que sabe que es muy radical. Cuando en el 2019 se hablaba de posibles pactos para la Diputación, Ciudadanos hizo lo mismo con usted, pero no se apartó.

-Yo sé que es radical. Pero es que hay que ver, en el fondo del asunto, de quién proviene esa radicalidad. Estamos hablando de alguien que está reprobado por el Pleno de la Diputación por una manera absolutamente destructiva de hacer política. Y es quien mantiene a día de hoy el recurso contra las ayudas a autónomos y profesionales que dispuso la Diputación. Yo no he encontrado semejante ataque, semejante torpeza política en ningún lado, y creo que son pruebas más que evidentes de por qué cualquiera menos ese.

-Entonces ¿quién sería peor alcalde, Villarino o Jácome?

-Villarino sería peor alcalde que Jácome, absolutamente.

-¿Qué condiciones tendrían que darse para que el PP vuelva al gobierno municipal de Jácome?

-Bueno, yo creo que son conversaciones que debe mantener el grupo municipal del PP, que fue quien en su momento y a raíz de las gravísimas cuestiones que se denunciaron por parte de los que eran compañeros del alcalde decidieron una ruptura momentánea y temporal por esas razones. Esas razones las ha echado abajo, porque no ha visto nada raro, una jueza. Todavía sigue un recurso interpuesto por alguna persona contra ese tipo de temas. Cuando sepamos el resultado de eso, habrá que valorar el nuevo escenario. Nosotros nos fuimos porque los compañeros del grupo de gobierno del alcalde denunciaron una serie de cuestiones que la Justicia por el momento no ha visto delictivas.

-¿Se precipitó el PP al no esperar la resolución de la vía judicial?

-No, porque si no hubiéramos hecho eso nos hubieran criticado por justamente lo contrario, por seguir en un momento apoyando al alcalde, del que parece que todas las cuestiones más graves que se pueden decir las estaban pronunciando sus compañeros de partido. Entonces, yo creo que se hizo lo correcto. La política es observar y saber leer el tiempo. Ahora hay judicialmente una cuestión que habrá que esperar a ver cómo se resuelve.

¿Quiso suceder a Feijoo?: «Sí, sí, sí. Me lo planteé. Ourense tiene que tener voz»

Tras un primer congreso polémico y disputado en el año 2010, José Manuel Baltar renovó su liderazgo al frente del PP de Ourense en los años 2013 y 2016 con apoyos superiores al 90 %. Este año toca cónclave y no se espera que tenga competencia. «No sé si conseguiré el 100 %, pero me siento con muchísima más fuerza, con más experiencia, con más ilusión», dice.

-Cuando se especulaba con la posibilidad de que Feijoo se fuese a Madrid, también se hablaba de que usted podría dar el salto a la política autonómica. ¿Se lo llegó a plantear?

-Sí, sí, sí. Me lo planteé y es una cuestión que a ver cómo se desarrolla y cómo se dibuja el futuro. Pero yo creo que Ourense tiene que tener voz. En estos momentos los dos Gobiernos más importantes del PP en Galicia son la Xunta y la Diputación de Ourense. Hay gestión y trayectoria. El 54-14-04 no es un número de teléfono, es el número de mayorías absolutas que tenemos aquí en Ourense: 54 nosotros, 14 el PSOE y 4 el Bloque. Y ese apoyo supera de largo el 50 % en elecciones como las autonómicas. Pues yo creo que estamos en condiciones de plantear alguna cuestión importante. Pero, claro, estamos también en estos momentos con un liderazgo fortísimo, que es el de Alberto Núñez Feijoo, y de eso no toca hablar. Evidentemente Ourense, en su momento, jugará un papel, como lo jugó siempre.

-¿Cómo ve a Feijoo en estos momentos?

-Lo veo trabajando por una quinta mayoría absoluta, que sería récord total en la historia de Galicia. Lo veo personalmente muy bien con su paternidad, que le ha dado unos matices que no se tienen hasta que no se es padre. Lo veo muy completo y enfrente no veo nada. Hay un equipo de gobierno importante. Creo que está habiendo equilibrio territorial y estamos colaborando y cooperando en proyectos básicos para Ourense.

-Y si llega el día en que Feijoo se va, ¿optará usted a liderar el PPdeG?

-No creo que sea el momento de decir esto. Cuando Feijoo podía irse a Madrid y todos decíamos que iba a tener la unanimidad, decidió quedarse en Galicia. Entonces, ya veremos en su momento lo que pasa, lo que se habla, lo que se plantea. Yo creo que Feijoo está perfectamente en Galicia. Creo que conseguiremos la quinta mayoría absoluta. Y también es cierto que es, sin duda, uno de los políticos mejor valorados de España. Que alguien de Ourense esté en esa situación a mí me produce un gran orgullo.

«Tenemos muchas personas capaces de encabezar la candidatura en la ciudad»

El partido de Jácome fue la tercera fuerza en las elecciones, pero él es alcalde gracias al apoyo del PP. José Manuel Baltar no cree que ese pacto y su posterior fracaso tengan por qué pasar factura a los populares en los próximos comicios. «Entre lo que haga el actual grupo municipal en el resto de mandato y lo que seamos capaces como partido de presentar de atractivo al electorado en el 2023 podremos ganar en la ciudad de Ourense», dice.

-¿Sería Jesús Vázquez el candidato ideal para eso?

-Todos, incluido él, hicimos una lectura de los resultados electorales, y será decisión suya personal si quiere volver a presentarse, pero será el partido el que la adopte. Tenemos muchas personas capaces de encabezar esa candidatura en la ciudad. Habrá que hacer un congreso en Ourense. Y ahí se presentará cualquier militante que tenga un proyecto de partido en mente. Y, después, elegir al candidato, que lo elige siempre el comité electoral del PP de Galicia, del que formo parte. En su momento haré una propuesta.

-¿Llegó a temer, debido a la crisis del Concello, que se pusiese en peligro la gobernabilidad en la Diputación?

-A mí me gusta mucho medir los tiempos y saber cómo van a evolucionar las cosas. Y sabiendo que el mayor impulsor de la inestabilidad en la Diputación era quien es [en referencia a Villarino], pues dormía absolutamente tranquilo. La inestabilidad es mala y aprecié mucho que la diputada en su momento de Ciudadanos Montse Lama apoyara los presupuestos. Y creo que esa dinámica es la que tenemos que ejercer todos los días.

-Hablaba ahora del apoyo de Montse Lama. El PP ha hecho un llamamiento para integrar miembros de Ciudadanos descontentos y ella, de hecho, ya estuvo en el Partido Popular hasta el 2019. ¿Podría volver?

-Vamos a ver. Ella no solo estuvo en el PP, fue portavoz de la Junta de Gobierno aquí en la Diputación, fue la diputada de Transparencia... Sabe perfectamente cómo trabajamos. El PP es un partido abierto a todos aquellos que crean en Ourense. Cualquier persona que me pueda demostrar eso tiene las puertas abiertas. Tanto Montse Lama como otros concejales que eran de Ciudadanos y se pasaron a no adscritos demostraron la valentía de hacerlo antes de las elecciones catalanas, que fue el momento más bajo de Ciudadanos, y no empujados por ese resultado electoral.