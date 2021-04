Respaldo unánime del Parlamento a la ley del BNG para regular la violencia vicaria contra la mujer

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

13/04/2021 14:33 h

«Hoxe moitas mulleres, na súa imensa dor, van a sentirse reconfortadas porque ven que no Parlamento antendemos as súas demandas». Con estas palabras concluyó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el debate de la toma en consideración de una proposición de ley de los nacionalistas para reconocer como una forma más de violencia de género la llamada violencia vicaria, la ejercida contra las mujeres a través de los hijos. Se trata de darle el tratamiento de víctimas a quien lo sufre, madres e hijos, para que conste no solo a efectos estadísticos, sino también en el acceso a los mecanismos de protección y de ayudas habilitados al efecto.

La iniciativa del BNG se trata, en realidad, de un artículo único para reformar la Lei 11/2007 para a Prevención e o Tratamiento Integral da Violencia de Xénero, lo que permitiría recocer como víctima de violencia de género el homicidio o asesinato de los hijos de una mujer, ya sea por su cónyuge o por la persona que haya mantenida con ella una relación afectiva análoga, e incluso propone el Bloque que el reconocimiento tenga carácter retroactivo.

El respaldo a la ley del BNG es un asunto que fue abordado en el encuentro que Ana Pontón mantuvo días atrás con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, con ánimo de explorar posibles puntos de entendimiento entre ambas fuerzas políticas.

La número uno de la formación frentista puso de relieve que la violencia vicaria es «a forma máis cruenta e máis retorcida» de violencia machista, pues busca hacerle «o maior dano posible» a la mujer, a través de sus hijos. Por esa razón, sostuvo que era «incomprensible, e mesmo diría que é éticamente intolerable» que a quien sufre este calvario se le prive de los mecanismos de protección integral o del estatuto de víctima.

Tanto el PSdeG, como e grupo mayoritario de la Cámara, el PP, que tenía la llave para facilitar la tramitación del texto, aplaudieron la iniciativa del BNG, si bien la viceportavoz de los populares, Paula Prado, puso por delante que la Xunta «xa está poñendo dende o 2015 os medios necesarios a disposición destas vítimas», de tal forma que se contemplan como tales a los menores de edad hijos de una mujer maltratada como a las madres de menores asesinados por su progenitor.

Con la toma en consideración de la proposición de ley sobre la violencia vicaria, Galicia vuelve a ser pionera en las medidas arbitradas para hacerle frente a la violencia de género. El texto será ahora remitido a a comisión para discutirlo en detalle, donde se puede pulir algunos aspectos que incluidos en el texto original del Bloque.