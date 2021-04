El PP tumba en el Parlamento la investigación sobre la caja B del partido que pedía el BNG

0

Segundo intento del BNG de abrir una comisión de investigación contra el Gobierno de Feijoo y segunda vez que se estrella contra el muro infranqueable de su mayoría que lo sustenta en el Parlamento. El grupo del PP desactivó este martes la petición del principal grupo de la oposición para investigar la supuesta financiación irregular del Partido Popular, que se está juzgando en la Audiencia Nacional.

La apertura de la comisión de investigación fue defendida por el diputado nacionalista Luís Bará justo al inicio de la sesión plenaria en O Hórreo con el argumento de que «cada vez hai máis evidencias do PP como un partido corrupto», y de la extensión de la supuesta financiación irregular al partido en Galicia. «E isto é só a punta do icerberg», dijo Bará sobre los casos dirimidos hasta ahora por la Justicia, tras apuntar que, al margen de las responsabilidades penales que pueda haber, el Parlamento gallego también debería dirimir las responsabilidades políticas.

El PSdeG, a través del diputado Pablo Arangüena, se adhirió a la petición de los nacionalistas arguyendo que la propuesta estaba más que justificada teniendo en cuenta solo siete palabras: «auténtico e eficaz sistema de corrupción institucional», un hecho que se considera probado en la primera sentencia de la Gürtel.

Desde el PP, en cambio, el diputado Alberto Pazos se quejó de que la oposición le exija a los populares no que no se aplican a ellos mismos. Pazos puso por delante que la Justicia está haciendo trabajo, y que su partido «someteuse á análise microscópica» de los jueces, si bien recriminó a BNG y PSdeG que, en Galicia, «levan demasiado tempo á caza dunha pantasma» que, en su opinión, no existe.

Los populares utilizaron su mayoría para cortarle el paso a la segunda petición de una comisión de investigación que hace el BNG en la legislatura, después de pedir una sobre el impacto del covid-19 en las residencias de mayores. Eso no impidió que Alberto Pazos expresara desde la tribuna que en su formación «non temos problemas en pedirlle disculpas aos militantes» por los casos de corrupción detectados, pero arguyó que mientras el PP hace eso, «vostedes non dicen nin mu e calan», le espetó a la oposición.