La crisis y el envejecimiento del parque elevan la cifra de coches sin seguro en España

12/04/2021

En España hay 2.650.000 vehículos sin seguro, lo que supone alrededor del 8 % del parque automovilístico. Son datos de la DGT y del FIVA (Fichero informativo de vehículos asegurados) que se recogen en un estudio realizado por Línea Directa Aseguradora y que sitúan el problema en niveles muy altos de riesgo. Entre los motivos para llegar a esta situación se encuentran el envejecimiento del parque automovilístico de España (con 12,3 años de media), el entorno económico desfavorable de los últimos años y el desconocimiento existente en la sociedad sobre la obligación de asegurar un vehículo.

Los responsables del informe señalan que se está dando la circunstancia de que muchos propietarios están dejando sin asegurar los coches más antiguos al no querer invertir dinero en un vehículo de muchos años. Pero tienen que saber que es obligatorio tenerlos asegurados mientras no se den de baja en la Dirección General de Tráfico. A este respecto, desde Linea Directa señalan que también hay muchos casos en los que una persona no da de baja oficialmente un vehículo que ya no va a utilizar o no completa todos los trámites, por lo que el coche sigue estando en situación de alta y es necesario que tenga seguro. La ley obliga a que los propietario de vehículos a motor que tengan su estacionamiento habitual en España deben contratar y mantener en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil.

«Con este estudio queremos poner de relieve los peligros y problemas que conlleva circular sin tener un seguro obligatorio en regla», explica Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora. Tener un vehículo sin asegurar supone multas que pueden llegar a los tres mil euros. Y tampoco se libran los coches que no circulan, ya que la ley obliga a que todos los vehículos dados de alta tengan que disponer de un seguro.

La multa es importante, pero lo más grave ocurre cuando el propietario de un coche sin seguro causa un accidente. En ese caso será él quien tendrá que abonar los daños materiales o personales, que pueden llegar a ser muy cuantiosos. En los últimos diez años se han producido más de 300.000 siniestros en los que se han visto implicados coches que circulaban sin póliza de seguro en vigor. Garre advierte que las consecuencias de un accidente con un coche sin seguro son muchas y muy graves y suponen siempre una mayor complejidad en la resolución de los siniestros y de las reclamaciones.

El estudio revela que las zonas turísticas son las que registran un mayor número de vehículos sin asegurar, y así aparecen encabezando el listado Canarias, Baleares y Cataluña.