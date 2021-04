El BNG ve «decepcionante» el encuentro Ábalos-Feijoo y censura que hasta julio no haya descuentos en la AP-9

0

redaccion 09/04/2021 17:59 h

Para el principal partido de la oposición en Galicia, el BNG, la cita de este viernes en Santiago entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha sido «decepcionante» y solo deja un «mutuo intercambio de eloxios, poucas concrecións, moitas interrogantes e mesmo abre a porta a novas discriminacións» a Galicia. La principal, explican, que hasta julio no habrá descuentos en la AP-9, la vía que vertebra toda la Galicia Atlántica y comunica cinco de las siete ciudades.

«A conclusión é que Galiza terá que seguir esperando cando menos até o mes de xullo para beneficiarse da rebaixa, é dicir, seis meses de retraso sobre o acordo negociado co BNG e grazas ao cal os galegos e as galegas pagarán menos por utilizar a AP-9. E evidente que poñer coto á estafa das peaxes foi sempre prioritario e por iso incluímos esa cuestión a cambio do apoio de investidura, pero consideramos intolerable que se siga demorando a execución dese acordo e deses descontos», valoró su portavoz nacional, Ana Pontón.

Escuchadas las cuentas que hace el ministro de Transportes, al apuntar que se pagarán a Audasa 1.500 millones hasta el fin de la concesión en el 2048 para mantener activos todos los descuentos, el Bloque se pregunta si no hay que analizar el coste que tendría para las arcas públicas un rescate directo de esa concesión de la autopista.

Los nacionalistas advierten inconcreciones en el caso del puerto exterior de Punta Langosteira, al entender que el anuncio de licitación del ferrocarril se hace sin atender a un calendario y sin resolver qué pasará con la deuda que arrastra la Autoridad Portuaria de A Coruña por esa construcción: «PP e PSOE, o Goberno de Pedro Sánchez e o Goberno de Núñez Feijóo, pactan de facto unha nova discriminación con Galiza ao dar por feito que terá que pagar a débeda de 300 millóns por unha obra estatal. Estamos ante unha novo agravio porque lle negan A Coruña o que se lle deu a Valencia», abundó Ana Pontón, que también lamentó la falta de detalles del ministro en otra serie de infraestructuras, «despachadas con xeneralidades», como la mejora del ferrocarril Ferrol-A Coruña o la autovía Santiago-Lugo.

Y sobre la llegada del AVE, la líder nacionalista puso el foco sobre el enlace interior con Lugo, que dudó que pueda estar en el 2024.