Ábalos confirma a Feijoo dos fechas históricas: las rebajas de la AP-9, en julio, y el AVE, en otoño

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 09/04/2021 16:45 h

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cumplieron su compromiso de continuar en Galicia la alterada entrevista de hace unas semanas, que coincidió con la moción de censura en Murcia y la convocatoria de elecciones en Madrid. Este viernes, en Santiago, tuvieron tiempo para hablar y «concretar», que fue la palabra más utilizada por ambos dirigentes. Ábalos, que está en Galicia con buena parte del equipo directivo del ministerio, se presentó a la reunión en el Pazo de Raxoi con tres fechas clave que permitieron a Feijoo hablar de «reunión productiva»: las bonificaciones en la autopista AP-9 comenzarán a principios de verano; el AVE estará en marcha en otoño, antes de que acabe el 2021; y la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, para el 2024.

El otro gran asunto sobre el que giró el encuentro fue el puerto exterior coruñés, un asunto para el que se incorporó a la cita la alcaldesa Inés Rey, que interrumpió un café inicial a solas entre Ábalos y Feijoo en el que abordaron la actualidad política. El dinero, 140 millones, saldrá del Ministerio, del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia, y lo ejecutará ADIF, pero ahora toca avanzar en los diferentes convenios entre el Concello, la Xunta, la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y los diferentes departamentos del ministerio para lanzar la operatividad de Langosteira y liberar suelos del puerto interior para el uso y disfrute ciudadano. Ábalos puso sobre la mesa una «solución de conjunto» que incluya la redefinición de la deuda que atenaza al puerto coruñés.

La llegada del AVE no pareció generar tensiones, si se atiende al tono que sostuvieron al abordar los plazos definitivos de estreno de la infraestructura. La marcha de las obras en los túneles y las pruebas que se están realizando permiten garantizar que la conexión Madrid-Galicia estará en funcionamiento en otoño o a finales de año, una diferencia de «días» a la que el dirigente gallego no le dio importancia. «Voy a Madrid cuando tú me mandes, pero el próximo invierno iré en AVE», bromeó Feijoo, que pactó con Ábalos continuar con las reuniones «al menos» cada cuatro meses.

En las agendas de los próximos encuentros cobrará notoriedad la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, que también contará con fondos por 546 millones, de manera que la infraestructura pueda estar acabada en el 2024. Y también se ha sumado a la agenda la reivindicación las mejores en la red ordinaria entre A Coruña y Ferrol. Sobre la designación de un coordinador para el desarrollo del corredor atlántico de mercancías, el dirigente socialista pidió tiempo para la generación del puesto, pero lo dio por hecho. De forma inminente, este mismo mes, también se licitará el estudio de alternativas para habilitar la salida sur de Vigo hacia Portugal, país con el que se pretende trabajar la conexión de forma coordinada.

En materia viaria, Ábalos, que adelantó que a finales de mes se recuperará la circulación en el túnel de A Cañiza, le presentó al titular de la Xunta su «apuesta inversora» para los próximos años, que fue contestada por Feijoo por una «extensa» lista de actuaciones por toda la geografía gallega con una trayectoria que el político socialista acertó a definir como «tormentosa», pero que el dirigente estatal se comprometió a estudiar para próximos encuentros.

Con menor profundidad, la Xunta le planteó al responsable de Vivienda las necesidades de los cascos históricos gallegos en materia de rehabilitación, para los que pidió fondos con el compromiso de una rápida ejecución. En el encuentro, que duró casi cuatro horas, también se tocó un asunto clave que, en buena medida, condiciona casi todas las actuaciones importantes: los fondos europeos. Ábalos adelantó que Galicia podrá contar con unos 1.200 millones para infraestructuras, 225 ya para este año. Pero dejó claro que es una cifra sin cerrar, «es una estimación de acuerdo a los criterios que venimos manejando, pero llegaremos a esta cantidad», anunció con prudencia.

Un 20 % de descuento en la AP-9 a los que hagan más de 20 viajes al mes

Ese descuento se sumará a los ya existentes y a los que se aprobarán. Tras la reunión con Feijoo, el ministro de Transportes confirma además para el verano la gratuidad en los viajes de vuelta en 24 horas y la bonificación del 50 % entre Vigo y Tui

Carlos Punzón

El ministro de Transportes y el presidente de la Xunta han avanzado hoy en la fórmula que tendrán las rebajas en la AP-9 desde este verano, anunciando José Luis Ábalos la novedad de que los usuarios recurrentes de la autopista, aquellos que hagan más de 20 viajes al mes, 10 de ida y otros tantos de vuelta, obtendrán un descuento en la factura de sus peajes del 20 % que se podrá añadir a otras rebajas. Este descuento para los clientes más frecuentes del vial Ferrol-Tui será aplicado a los usuarios que dispongan de dispositivo de telepeaje y hagan los viajes requeridos ya a partir de finales de junio o principios de julio.

Este descuento anunciado hoy se suma a la bonificación del 100 % que obtendrán todos los que hagan en vehículos ligeros el retorno en el mismo tramo en el plazo de 24 horas, igualmente si se dispone de telepeaje. Los transportes pesados gozarán de un descuento por definir aún, en función del porcentaje que supone su presencia en la AP-9.

Y si novedad es la tasación en 20 viajes del cupo por el que se beneficiarán los usuarios recurrentes, lo es también el anuncio de la decisión tomada por el Ministerio de rebajar en un 50 % el precio de los peajes en el tramo Vigo-Tui, para primar su utilización frente a la peligrosa autovía A-55, una de las de mayor incidencia de accidentes de España.

El mapa de rebajas y bonificaciones en la AP-9, a la que el Gobierno central destinará 1.500 millones de euros hasta el final de la concesión, se completa con la eliminación del peaje en el tramo de Redondela, que tendrá así el mismo carácter de gratuito como el recorrido mayor en el que se enmarca entre Vigo y O Morrazo por el puente de Rande.

Todas las bonificaciones y rebajas serán asumidas por el Ministerio de Transportes con cargo a las arcas públicas de donde saldrán los importes a pagar a la concesionaria Audasa, con cuyos responsables aún no se ha llegado a un acuerdo para aplicarlas.