La Xunta adquirirá inmuebles por valor de 1,5 millones en los cascos históricos de A Coruña, Ribadavia y Tui para rehabilitarlos

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

08/04/2021 15:25 h

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, ha lanzado una oferta pública para adquirir inmuebles (edificaciones o solares) abandonados o semiabandonados en los cascos históricos de A Coruña, Ribadavia y Tui. El objetivo es recuperarlos para, principalmente, destinarlos a vivienda de protección pública, de nueva construcción o rehabilitada, al mismo tiempo que se regeneran esas zonas históricas.

En esta adquisición pública se invertirán 1,5 millones de euros. Un millón se dedicará a compras en el casco viejo de A Coruña, en concreto a la zona de Pescadería; 250.000 euros se usarán para adquisiciones en Ribadavia; y otros 250.000 se reservarán para Tui, aunque no se descarta que el importe que pueda quedar sin gastar en una zona pueda trasvasarse a otra.

Los propietarios que posean inmuebles en las zonas marcadas por la Xunta podrán presentar sus ofertas de venta hasta el 9 de julio. Deben hacerlo mediante un escrito ante la Dirección Xeral del IGVS, haciendo constar sus datos personales, la dirección y características del inmueble y una propuesta de precio de adquisición.

Sin embargo, los solares y edificaciones deben cumplir algunas características. Por ejemplo, deberán ser de titularidad privada, estar inscritos en el Registro de la Propiedad y poder adquirirse al completo por parte del IGVS (es decir, no se puede vender parte de un terreno o edificio que cuente con otros propietarios que no quieran vender). Los inmuebles deberán permitir la construcción, rehabilitación o renovación de, al menos, una vivienda por planta, posibilitando que además esas viviendas cumplan las condiciones óptimas de habitabilidad y confort. No se adquirirán propiedades con servidumbres, ni tampoco aquellas cuyos costes de rehabilitación resulten desproporcionados.

Más allá del precio, la adquisición por parte de la Xunta también aplicará otros criterios, como dar prioridad a edificios con valores arquitectónicos o medioambientales especiales, a aquellos que faciliten la renovación de otros inmuebles adquiridos, o aquellos que permitan la recuperación de toda una manzana del barrio.

Cuarta convocatoria

La oferta publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) es la cuarta lanzada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para comprar inmuebles en situación de abandono en los barrios históricos de las poblaciones gallegas. En las convocatorias del 2018, 2019 y 2020 se intentaron adquisiciones en los municipios de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ribadavia, Ourense e Tui.

En algunos de ellos, como Ferrol Vello o el casco histórico betanceiro, ya han podido verse los primeros resultados de lo que se conoce como plan Rexurbe de recuperación de los cascos viejos. En otros, las cosas avanzan más lentas. Es el caso de A Coruña, donde el año pasado no se presentó ninguna oferta de venta por parte de particulares, por lo que se repite la convocatoria en este 2021.

Los tres municipios incluidos en la convocatoria de este año tienen ya declaradas áreas de regeneración urbana de interés autonómico o están en fase avanzada de elaboración de la documentación para su declaración.

Viviendas de promoción pública para alquiler

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha querido animar a quienes posean inmuebles compatibles con la oferta a presentar sus propuestas, destacando que esas propiedades «serán rehabilitadas pola Xunta para facilitar o acceso á vivenda dentro dos cascos históricos e contribuír ao rexurdir dos mesmos dende o punto de vista arquitectónico, económico e social».

Las viviendas que se construyan o rehabiliten en las propiedades adquiridas serán calificadas como de promoción pública, y pasarán a formar parte del parque de vivienda en alquiler, que se adjudica a través del Rexistro de demandantes de vivenda de Galicia.