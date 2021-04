A unos meses de la llegada del AVE aún se desconoce cómo se operará la línea y con qué trenes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 08/04/2021 05:00 h

Tanto el Ministerio de Transportes como la Xunta preparan ya el segundo round de la reunión bilateral de mañana, en la que deben aclararse muchos de los asuntos pendientes en materia de infraestructuras y movilidad que no se trataron en la primera. La propia conselleira Ethel Vázquez aseguró en una entrevista reciente que el Gobierno gallego desea saber cómo será la operación de trenes en la nueva línea de alta velocidad Madrid-Galicia, aparcando cualquier tipo de polémica sobre los plazos ante la puesta en servicio en otoño del último tramo de 119 kilómetros entre Pedralba (Zamora) y Ourense. «Tan importante es la infraestructura como el material rodante», aseguró Vázquez, que quiere que Renfe despeje las dudas sobre el parque móvil que se destinará a Galicia ante el retraso en la entrega de los trenes Avril de ancho variable. Es más que probable que el presidente de Renfe, Isaías Táboas, tampoco asista a este segundo encuentro, aunque tanto el ministro José Luis Ábalos como los altos cargos que repetirán cita podrían dar información de primera mano al respecto.

Estos trenes serían una buena opción para la configuración única de la red interna ferroviaria gallega que, a diferencia del resto de los territorios donde ya ha llegado la alta velocidad, el ancho internacional se termina por el momento en Ourense, se continúa en ancho ibérico hasta Santiago (así lo decidió el equipo de José Blanco cuando estuvo al frente de Fomento) y el tráfico se distribuye al resto de las ciudades a través del eje atlántico, que se decidió dejar en ancho ibérico para no estrangular a los puertos.

Ante esta situación hay varias posibilidades. El experto en ferrocarriles Luis Baamonde defiende «cambiar el ancho al menos hasta Santiago en una primera fase aprovechando las traviesas polivalentes» para que los trenes puedan llegar a la capital de Galicia. Esta opción fue descartada recientemente por la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, pues inutilizaría el baipás que se construyó en Compostela para que los trenes del sur circulen directamente sin parar en la estación.

Sin entrar en la cuestión del cambio de ancho, el ingeniero Antonio García dibuja cómo sería una hipotética explotación comercial. «Por un lado, dos frecuencias diarias de AVE, a la mañana y a la noche, con patos de Talgo ([series 102 y 112]», dice. Para los enlaces con el resto se usarían los Avant Coruña-Santiago-Ourense. «Queda la duda de Vigo, si los trenes saldrán desde Guixar o desde Urzaiz, seguramente desde Urzaiz para captar Pontevedra y Vilagarcía, aunque también debería haber frecuencias por el Miño», augura, mientras habla de un sistema de transbordos similar al que funciona en Murcia. También se utilizarán los Alvia modelos 130 y 730, «estos últimos solo para Ferrol y Lugo».

Es decir, los Alvia seguirán circulando en una primera fase por la línea gallega, pero no podrán alcanzar los tiempos comprometidos, pues su velocidad máxima es de 250. «Cuanto más tarde entre la línea en servicio, mejores oportunidades tendrá la operadora para la explotación comercial», ironiza el ingeniero Xosé Carlos Fernández, que recuerda que los trenes «ideales» para Galicia, los de la serie 107, «aún no se han adjudicado las cabezas tractoras». En cualquier caso, cree que podrían utilizarse trenes Avril de ancho fijo solo hasta Ourense y después realizar transbordos, «aunque la estación no estará preparada para ello».

Feijoo pedirá un plan para que el viaje entre A Coruña y Ferrol pase de 80 minutos a 40

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, también demandará al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que el viaje en tren entre Ferrol y A Coruña pase de los 80 minutos actuales a la mitad dentro de un plan de mejora del trazado que debería acometerse próximamente. Así lo anunció ayer la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, en una visita a Ferrol para una reunión de trabajo con el alcalde, Ángel Mato (PSOE). Tras esa cita, afirmó en rueda de prensa que el Gobierno gallego reclamó que la conexión entre ambas ciudades sea parte del corredor atlántico de mercancías en aras de su competitividad. Al respecto, precisó que, si esta solicitud fuese aceptada por la Unión Europea, «abriríanse posibilidades de financiamento para modernizar a liña».

Para la Xunta, «estas melloras son unha prioridade que o presidente Feijoo xa lle trasladou ao ministro de Transportes o pasado 10 de marzo». Vázquez cree que en la reunión de mañana el jefe del Ejecutivo gallego reclamará una planificación de obras e inversiones para reducir el tiempo de viaje entre Ferrol y A Coruña. Tanto la conselleira como el alcalde de Ferrol coincidieron en que el eje atlántico ferroviario no estará completo hasta que no llegue a la ciudad naval.