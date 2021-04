La Semana Santa no consiguió llenar los escasos alojamientos que abrieron

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 06/04/2021 05:00 h

Los establecimientos turísticos disponibles esta Semana Santa en Galicia solo consiguieron ocupar entre el 55 y el 65% de sus plazas, según los datos del Clúster de Turismo. Ese dato, que ya de por sí sería modesto en condiciones normales, es todavía más dramático si se tiene en cuenta que solo se ofrecían en torno al 25% de las plazas, puesto que el 75% de los alojamientos permanecen cerrados como consecuencia de las restricciones de movilidad. El hecho de que no se permitiesen los viajes entre comunidades disuadió a muchos propietarios de abrir sus puertas. «Os datos son malos porque só hai o 25% dos establecementos abertos, son malos porque estamos a dous meses do verán, son malos porque as axudas non chegan, son malos porque non facemos caixa», apuntaba ayer el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal. Los negocios que abrieron, explica, son los familiares. «Os que teñen que sacar xente dos ERTE só abriron un 2%», agregaba.

En cuanto al comportamiento de las personas que han decidido hacer turismo durante estos días festivos, el sector ha constatado que se han concentrado menos en los puntos tradicionalmente turísticos y se han repartido más. Así, según los datos del Clúster, en puntos como Sanxenxo -donde se ofertaban en torno a 1.500 plazas de las más de 9.000 que tiene este municipio- la ocupación ha sido del 46%, mientras que en la Costa da Morte rondó el 75%, y en la Ribeira Sacra, el 65%.

La situación sanitaria ha llevado a muchos turistas a mirar hacia los establecimientos rurales o hacia las viviendas turísticas en detrimento de los hoteles. «O turismo rural tivo moi boa aceptación», explica Pardal. Según los datos del portal Escapada Rural, las reservas para estos días en Galicia alcanzaban el 30%, más bajas en todo caso que la media española, que se estimaba en un 49%. En este ámbito, entre las alrededor de cien casas rurales abiertas -de las más de 500 existentes-, tuvieron más salida las de menor tamaño, debido a las limitaciones de reuniones de personas no convivientes.

Estas restricciones afectaron también a la hora de elegir una vivienda turística. Según Aviturga, asociación que reúne a propietarios de este modelo de oferta, los clientes se decantaron esta semana por casas independientes y con jardín, y por entornos rurales frente a la oferta urbana. Alrededor de la mitad de los dueños de pisos turísticos decidieron no abrir esta Semana Santa.

Tampoco las cifras del Camino de Santiago fueron buenas, especialmente para un año santo. Aun así, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ve un «espertar» de la ruta jacobea en las entre 250 y 300 compostelas expedidas durante esta Semana Santa, y augura cifras mucho mejores en los meses centrales del año.

Ha habido también muchas pequeñas excursiones de un día que, aunque no han beneficiado a los hoteles, sí han dado un pequeño respiro a la hostelería.

Concluida la Semana Santa, para el Clúster de Turismo hay dos ámbitos claves para que el verano pueda ser mejor, y en ambos la Administración tiene mucho que decir. El primero es la vacunación: «As vacinas non están chegando todo o rápido que deberían», lamenta Pardal, que cree que «mentres non se recupere a mobilidade o sector non mellorará, e a mobilidade non se vai recuperar se non hai seguridade sanitaria». El segundo pilar son las ayudas: «Estamos recibindo moi poucas axudas, somos un sector que non se está apoiando como debería», cree el presidente del Clúster. Un sector, apunta, «que sempre cumpre as medidas sanitarias».

Este apoyo económico que reclama al Gobierno sería esencial, dice, para salvar un tejido empresarial que, de otro modo, podría llegar muy dañado al verano, un «tecido empresarial que despois vai dar esas contratacións que agora non se poden facer pola situación sanitaria».