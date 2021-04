«Exigimos una auditoría y quiso engañarnos con un apaño»

0

La Voz de Galicia

VIGO / LA VOZ 01/04/2021

José Faustino Portela ratificó ayer en sede judicial la denuncia contra el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández. Portela y otro denunciante, por separado, reiteraron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo los pormenores de la acusación, que implica la presunta comisión de los delitos de blanqueo, falsedad documental y administración desleal. Portela, al finalizar, seguía señalando con datos precisos al que fue, desde 1998, presidente de la directiva a la que pertenece desde entonces.

-Formó parte de su directiva dos décadas, ¿qué motivó la decisión de denunciar?

-Es cierto que estuve años, pero como vocal, sin atribución, figurando en una lista. Ya en el 2018, me nombran secretario y acepto. Yo, y todos, seguíamos confiando en él. A mí personalmente me convence para ocupar la secretaría, pero sí le digo: ‘‘No dispongo de mucho tiempo, por lo tanto no me cargues demasiado’’. Él me respondió que solo necesitaba asesoramiento en alguna decisión, pero supongo que eso se lo dijo a todo el mundo. Al llegar los primeros problemas, ante las dudas de su gestión, junto a su mujer y a su hija, aseguraba a nuestras preguntas que todo era legal, aprobado según los estatutos del colegio. No nos quedamos ahí y exigimos una auditoría para conocer la realidad, con sus cosas buenas y malas, pero él quiso engañarnos con un apaño. Aquellos señores venían a dar coartada a su gran mentira. Ahí ya nos quitamos la venda de los ojos y descubrimos un sistema de trabajo tramposo. Con el tiempo nos enteramos de que esas mismas personas, presuntos auditores, hicieron más informes financieros para, al menos, un colegio de enfermería de España investigado por desfalco.

-¿Lo siguiente?

-Ya en el 2019 empezamos, cuatro personas, a plantear la denuncia y documentarla, que nos llevó un año aproximadamente. Lo siguiente, en el 2020, fue arrancar la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que nos ayudó en todo momento. Al final les entregamos más de 200 documentos recopilados por nosotros cuatro, que pretendemos tenga un beneficio para toda la enfermería.

-¿Habló con el presidente antes de judicializar la denuncia?

-Muchas veces, yo y más gente. Pero no escuchaba, se cerraba en banda, no quedó otra alternativa.

-La investigación sigue bajo secreto de sumario, pero sí ha trascendido el presunto papel de colaboradora de la mujer del presidente, trabajadora de colegio.

-El secreto hay que respetarlo, pero sí puedo confirmar que sus atribuciones en el día a día estaban fuera de cualquier organización de un colegio de enfermería en situación regular.

-El Colegio de Enfermería de Pontevedra acumula, desde hace años, sentencias firmes por impago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España, ¿se saldó la deuda?

-Seguirá por los siglos de los siglos. Se está pagando el 30 % de lo que fuimos condenados, pero se siguen sin pagar las cuotas al Consejo General de Enfermería de España desde que salió la primera sentencia. Eso implica que, tarde o temprano, vuelvan a llevarnos a juicio por impago y supondrá otra sentencia condenatoria más que poner a la cola. Pero es lo normal, ojo, ya que seguimos con cuotas y más cuotas adeudadas desde hace años.

-¿Puede hablarse de bancarrota en el colegio?

-Todo depende de la gestión que venga y de la capacidad que tengamos de gestionar con acuerdos y compromiso. Los administradores judiciales acaban de asumir la gestión, y hay que darles tiempo. Lo único seguro es que, de no hacer nada, el colegio sí estará en bancarrota. Pero no tratamos de transmitir eso, y sí que con el apoyo de los profesionales y colegiados, además de personas sensatas al frente del colegio, creemos que se podría salvar. Pero para eso hará falta el compromiso de mucha más gente que nosotros cuatro.