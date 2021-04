Las ambulancias dejan de pagar peaje en la AP-9 tras seis años de reclamaciones

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 01/04/2021 17:24 h

Audasa y la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias han alcanzado un acuerdo para que los vehículos de transporte de pacientes dejen de pagar peajes en la autopista AP-9, así como en las gestionada por Itínere en Asturias, en cumplimiento de la Ley de Carreteras del 2015 y la sentencia del Tribunal Supremo de agosto del año pasado que eximen a los vehículos de emergencias a abonar tarifa alguna en las vías de pago.

La normativa de hace seis años, que incluso propició que el Gobierno central emitiese una aclaración en el 2018 para reiterar la gratuidad en las autopistas de las ambulancias en servicio, no fue admitida por la concesionaria de la autopista gallega al aducir que dichas excepciones en el cobro no estaban contempladas en el contrato de concesión de la infraestructura, no se había estipulado compensación económica alguna por parte de la Administración por dejar el paso franco a los transportes de emergencias, y haber alcanzado un convenio con el sector para rebajar sus tarifas.

Tras perder la patronal de las autopistas su recurso económico-administrativo en el Supremo contra la gratuidad de las ambulancias, Audasa y el sector del transporte de pacientes y atención sanitaria urgente comenzaron a negociar cómo articular el paso sin pago de los vehículos, conversaciones que cristaliza ahora. Los dispositivos de telepeaje de las ambulancias asistenciales quedan asociados a una matrícula concreta exenta de pago, no llegando por tanto ni el cargo ni la factura a las empresas de ambulancias. Son 119 las existentes en Galicia denominadas asistenciales, las que hacen los servicios urgentes.

Pero hay otras 400 ambulancias de transporte programado, las que llevan a cabo desplazamiento de pacientes a citas médicas, rehabilitación, diálisis y otras pruebas y tratamientos, que también están exentas por ley del pago de peajes, pues la normativa de Carreteras no distingue entre traslados urgentes y los convencionales. Solo advierte que las ambulancias pasarán gratis por las cabinas de peaje cuando estén desarrollando su trabajo. El modo que se seguirá para que estas ambulancias no paguen está siendo negociado entre su patronal y Audasa, indicando los empresarios de transporte de pacientes que esperan un acuerdo similar al alcanzado con los vehículos urgentes, es decir el paso con telepeajes asociados a matrículas que no generan cargos de peajes. Esta negociación depende también del concurso de adjudicación del servicio por parte del Sergas, que no cubre los gastos de los peajes de autopista al establecerse legalmente su gratuidad.

Esta tipo de ambulancias tienen que detenerse actualmente en los peajes y cubrir un impreso explicando los motivos del desplazamientos y datos de la empresa, o si no hay cobrador, llamar por interfono y esperar que le abran la barrera, según explica la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias.

Mientras se sustancia el método para que todas las ambulancias circulen gratis en las autopistas gallegas, como hacen desde hace años en las de la mayoría de autonomías, la patronal del sector reclama a Audasa la devolución de los 160.000 euros que aseguran gastan en peajes de media al año. La Federación considera que la concesionaria de la AP-9 tiene que negociar un acuerdo para efectuar dicha devolución y evitar así de nuevo la vía judicial seguida para hacer cumplir Lay de Carreteras del 2015 en lo referente a vehículos exentos del pago de peajes.

¿Quién pasa sin pagar en las autopistas?

Casi todas las exenciones tienen que ver con la actividad de los servicios de emergencias y seguridad. Pero hay más. No pagan los vehículos de las Fuerzas Armadas que circulen por las autopistas, así como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tampoco lo hacen en los territorios de sus competencias los vehículos de las policías autonómicas y locales, o si se exceden de su área de trabajo cuando realicen trabajos de escolta o seguimiento policial, aunque en ambos casos tienen que requerirlo previamente a la concesionaria. Una llamada es suficiente.

Cuando están en el ejercicio de sus funciones no pagan ni las autoridades judiciales, ni las emergencias como bomberos o Protección Civil, ni las ambulancias. Pasan gratis igualmente los coches de inspección de carreteras, los propios vehículos de las concesionarias de autopistas y los de conservación, control o vigilancia del tráfico.