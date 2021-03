El PPdeG advierte a Miñones: «Ser o palmeiro de Sánchez en Galicia non garantiza nada»

0

La Voz de Galicia

31/03/2021

El PPdeG ha aprovechado los últimos cambios en el Gobierno central para renovar la lista de deberes y tareas pendientes con Galicia y ha expresado su escepticismo sobre los beneficios que puedan acarrear para la comunidad. Sobre el relevo en la Delegación del Gobierno, el secretario general de los populares advirtió a José Miñones Conde: «Ser palmeiro de Sánchez en Galicia non garantiza nada, aí está o caso de Losada», afirmó Miguel Tellado, quien admitió no conocer al exalcalde de Ames como para valorar si en adelante mejorará el diálogo con el Ejecutivo gallego.

El número dos del partido le recomendó al nuevo representante «que abra unha etapa distinta, que abondone o sectarismo dos últimos dos anos, e que se poña ao servizo dos galegos e non do PSOE. Que abandone tamé a defensa do indefendible, como os peores orzamentos do Estado para Galicia e que volva a defender os intereses dos galegos, que serán máis agradecidos».

El dirigente popular aprovechó estos cambios para sugerirle también a Gonzalo Caballero que reoriente su estrategia «partidista» para ponerse al servicio de Galicia, interpretando que el actual líder de los socialistas estaba preocupado «polos movementos de Gómez Besteiro cando as preocupantes manobras viñan patrocinadas por Pedro Sánchez. Moncloa move ficha na sucesión de Caballero, botando lume ás disputas internas», valoró Tellado, quien compareció junto al senador José Manuel Barreiro y la diputada Marta González para denunciar las «incoherencias» de los socialistas en distintos asunto, con contradicciones entre lo que votan en Galicia y en Madrid, como pueden ser los casos de la protección del lobo o la situación de Navantia.

Tellado considera que Miñones ha tenido un mal estreno, porque su ascenso ha coincidido con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Lei de saúde de Galicia, una iniciativa Madrid que, además de equivocada, resulta una «falta de respecto» institucional por no haber contacto antes con la Xunta a través de una comisión bilateral, como suele suceder en estos conflictos de competencias. A su juicio, se han puesto «os intereses partidistas por riba da cogobernanza que tanto predica e que tan pouco practica» el presidente Sánchez, al que acusa de haber declarado el estado de alarma y de desentenderse después de la gestión. «Nin fai, nin deixa facer, e ataca a un Goberno responsable que asume o compromiso de facer unha Lei contra a pandemia que el prometeu e non cumpriu».

Las amenazas industriales

Ante la nueva configuración del Gobierno, con dos vicepresidentas gallegas (Nadia Calviño y Yolanda Díaz), Miguel Tellado dijo que se alegraba «moito» de su situación, aunque lamentó que se trate de «dúas galegas non practicantes». Más concreto, centró sus críticas en lo «pouco útil» que ha resultado para Ferrol la presencia de una vecina como Díaz en el Consejo de Ministros, comentario que aprovechó para describir la «dramática» situación de la comarca por la carga de trabajo en los astilleros. Los deberes en clave económica e industrial para ambas dirigentes los extendió a las empresas electrointensivas, la situación de As Pontes o Ence, los efectos de la Ley de cambio climático o la situación de las pymes y los autónomos por la crisis generada por la pandemia. «Eu alégrome polos señores de Podemos, pero ningunha familia española está máis tranquila hoxe que onte», reprochó el diputado popular.

Miranda, una «triste asesora de Otegi»

Miguel Tellado también cargó contra el BNG y su portavoz, Ana Pontón, por no ser capaz de condenar la violencia en una declaración institucional en el Parlamento, a pesar de que el segundo intento en la Cámara incluía una crítica a los hechos denunciados por el Bloque en Pontevedra por el conflicto de Ence. El popular insistió en que la formación frentista está alineada con los independentistas en Cataluña y con los «herdeiros de ETA, Bildu», y recordó que esta semana el BNG ha participado en la preparación Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo que promueve Nicolás Maduro, una actividad en la que estuvo implicada Ana Miranda, «que se presenta como eurodeputada cando é unha trista asesora de Otegi, que traballa para Pernando Barrena, terrorista confeso e condenado».