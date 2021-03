El futuro rector de la universidad de Abanca confirma que arrancará para el curso 2022-23

0

Santiago 31/03/2021

El que será rector de la primera universidad privada de Galicia, la que promueve Abanca, se ha pronunciado en público por primera vez sobre este proyecto al que hace unas semanas ha dado luz verde el Consello de la Xunta. Falta ahora su aprobación por parte del Parlamento de Galicia y, posteriormente, cuando haya pasado todo el proceso administrativo, presentar el programa de grados y másteres ante la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. «La idea es empezar en el año académico 2022-23 con la universidad», dijo Miguel Ángel Escotet, en la actualidad máximo responsable de Afundación, la obra social de Abanca, desde donde se promueve ese centro, y buen conocedor del sector universitario por sus experiencias en Estados Unidos y América Latina.

Durante la presentación de una exposición en Santiago que patrocina precisamente Afundación, Escotet quiso dejar claro que la vocación que mueve a este centro no será mercantil. La Universidad Intercontinental de la Empresa «es sin fines de lucro, es de servicio público y de gestión privada». «Todos los ingresos que pudiera generar -añadió- son para la propia institución y para los estudiantes». Habrá becas «en un 25 % o para aquellos que no tengan medios económicos», agregó. Y «es importante señalar que no somos una institución privada comercial, sino auténticamente de servicio público».

Y aún abundó más tirando de su experiencia (ha sido decano de la Universidad de Texas y ex director del Instituto de Posgrado y Formación Continua de la Universidad de Deusto, así como consejero para la Unesco): «Ha sido mi historia, siempre he trabajado en ese ámbito para que la educación no tenga lucro, siempre la he visto como un servicio para a la sociedad».