La Xunta flexibilizará la contratación de socorristas para playas y piscinas

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 31/03/2021 20:19 h

La falta de socorristas en las playas y piscinas de Galicia es un problema recurrente para los concellos desde que la Xunta reguló el acceso a esta actividad hace casi una década. Ante las dificultades para conseguir personal, el Gobierno gallego está preparando un nuevo decreto que amplía las posibilidades de anotarse en el registro, tanto para piscinas como para playas. Hasta ahora era necesario estar en posesión de un certificado de profesionalidad de socorrismo; un título de técnico deportivo en salvamento; o tener un título de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. Esos requisitos siguen vigentes, pero se amplían las vías de acceso acreditando una formación parcial. Así, podrán inscribirse los alumnos de INEF que hubieran superado la asignatura Socorrismo y su didáctica, que es optativa en la Universidade de Vigo; y en las otras titulaciones tampoco se exige el haber realizado las prácticas o el trabajo de fin de grado.

La ampliación de la vía de acceso se resolverá con la creación de una nueva figura, la del auxiliar de apoyo, que, según el BNG, «non vai resolver a falta de socorristas e non vai contribuír na mellora do servizo e no incremento da seguridade», recalcó Iago Tabarés. El portavoz nacionalista en la comisión parlamentaria de Xustiza e Interior considera que estos auxiliares tendrán una «capacidade limitada de acción e unha formación elemental», generando una «falsa seguridade, xa que as persoas aparentemente encargadas da seguridade non van ter a misión de actuar en caso de emerxencia acuática». El Bloque concluye que «algo falla» cuando hay unas 5.500 personas inscritas en el registro y no se cubren las dos mil plazas que se necesitan en la temporada veraniega, apuntando que la clave es la mejora de las condiciones laborales para cubrir el servicio. Tabarés recuerda que el 96 % de los ahogamientos que se producen en Galicia se dan en espacios acuáticos en los que no hay vigilancia.

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, afirmó en la comisión que la Xunta apoyará la contratación de profesionales de socorrismo con ayudas por valor de 1,5 millones de euros este año, y ha achacado la falta de cobertura de las vacantes de este ámbito a los salarios abonados por los ayuntamientos y la duración de los contratos, dos circunstancias que provocan que el personal más cualificado se desplace a otras comunidades con temporadas más largas y, normalmente, con sueldos más altos. El dirigente autonómico recordó que, a pesar de que el Ejecutivo es el que regula esta actividad, la competencia es de los ayuntamientos.

Ante esta reflexión, la socialista Paloma Castro achacó el «grave déficit» de socorristas a los reglamentos impuestos por la Xunta e incidió también en la precariedad, por lo que pidió que el nuevo decreto consolide derechos de los trabajadores. También criticó la nueva figura del auxiliar, que calificó como un «secretario de socorrista».

.