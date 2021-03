La Plataforma pide que los fondos que le tocaría percibir a Renfe en concepto de servicio público reviertan en la línea

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo solicita que el dinero que le correspondería percibir a Renfe en concepto de obligaciones de servicio público (que se imponen para garantizar que las empresas de transporte presten el servicio en unas condiciones de frecuencia, calidad y precio que no asumirían si solo tuviesen en cuenta el interés comercial) revierta en la línea. «Entendemos que Renfe non debe estar cobrando por eses servizos que non presta, dada a redución do 75 % nas frecuencias, polo que o más adecuado é que eses cartos que non vai pagar o Ministerio de Transportes, por eses servizos non prestados, revertan no mantemento das unidades, que é o principal problema desta liña», argumentan desde la entidad sobre la situación actual de la misma.

«Esperamos que eses fondos non acaben pagando obras do proxecto de tren de alta velocidade, porque a necesidade está aquí, onde se deixou de prestar o servizo foi aquí, e o problema témolo aquí. Polo tanto, que eses cartos recaian aquí», insisten desde el colectivo por la defensa de la línea ferroviaria. Además, desde el organismo critican el «deficiente» sistema de mantenimiento por parte de Renfe, «que aparta material susceptible de reparación e rehabilitación e fía todo á compra de novas unidades».

Un escenario muy diferente, subrayan las mismas fuentes, al procedimiento que se lleva a cabo en Portugal, que precisamente se dedica a comprar material que Renfe desecha por considerarlo inservible, «e con pequenos investimentos, recupérano e aprovéitano».