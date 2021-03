Convocada una huelga de 24 horas esta martes en residencias y escuelas del Consorcio de Benestar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

29/03/2021 19:09 h

Este martes 30 de marzo, el personal del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está llamado a secundar una huelga de 24 horas para reclamar la estabilización de los trabajadores ligados al ente a través de contratos temporales. De la entidad dependen numerosos centros y residencias de la tercera edad, más de un centenar de escuelas infantiles de la red autonómica Galiña Azul, o servicios de inclusión y contra la violencia de género.

Endurecen así las protestas que arrancaron en febrero y que ya incluyeron paros parciales y diversas manifestaciones. Desde el sindicato convocante, la CNT, aseguran que se llega a esta situación de mayor presión «tras a negativa do xerente á apertura das negociacións para atopar unha solución á extrema temporalidade na que se atopan centos de traballadoras do organismo público». Así las cosas, el de mañana será el primero de los paros de 24 horas que tienen previsto celebrar los martes alternos de manera indefinida.

Además, el personal está llamado a concentrarse este martes ante la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano, en la ciudad de Santiago, reclamando que se inicien las negociaciones ante un conflicto laboral que relacionan con la propia oferta pública de empleo (OPE) de la Administración autonómica de 2020, que incluye más de un millar de plazas para el Consorcio.

Los convocantes consideran que esos procesos selectivos ponen en riesgo de despido a la práctica totalidad de la plantilla actual, al incluir las plazas que ocupan desde hace años a través de contratos temporales, en lo que consideran un «fraude de lei e abuso de temporalidade». Reclaman un proceso de regularización de este personal antes de que se abra un concurso de acceso libre.

En un comunicado, la CNT asegura que los trabajadores «son conscientes do impacto e prexuízo» que la huelga puede causar entre los usuarios de los servicios públicos del Consorcio, pero les solicitan «comprensión» para su defensa «dos seus postos de traballo e do servizo público». Asimismo, la organización declara su «total oposición» al decreto de servicios mínimos impuesto por la Xunta, al entender que no garantiza el legítimo ejercicio del derecho de huelga por «arbitrario» y «desproporcionado».