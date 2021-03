Los hoteles tienen más reservas hasta el miércoles que para los días festivos

0

Si la Semana Santa turística del 2020 fue para olvidar, por inexistente, la del 2021 resulta a estas alturas imposible de clasificar. La etiqueta de extraña ya se le puede colgar, porque nunca un Domingo de Ramos ofreció más certezas e ingresos para los pocos operadores del sector en activo que un Jueves o un Viernes Santo. Pero así se las gasta la segunda primavera de convivencia con el coronavirus, plagada de incertidumbres por el temor a los contagios, las restricciones a la movilidad, las llamadas a la vacunación o un tiempo inestable que tiene poca solución.

En las provincias de A Coruña y Pontevedra, y especialmente en los destinos urbanos, hay más reservas hasta el miércoles que en las jornadas festivas. Es insólito, pero la dinámica de los días laborables, incluso en una semana a medio gas, es más sólida que los movimientos turísticos, que han llevado al extremo el concepto de reserva de última hora. «Están llamando de un día para otro, es la tendencia del mercado», explica Richard Huerta, de la patronal de hospedaje coruñesa, que no prevé estos días aperturas de negocios que llevan meses cerrados. Su homólogo en Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros, admite que hasta hace poco mantenían la esperanza de recibir alguna «alegría», pero las restricciones anunciadas para Sanxenxo y Baiona, sin hostelería en el interior de los locales, ha sido un mazado para los empresarios de las Rías Baixas. «Se ha frenado todo», lamenta. La mayoría de los hoteles de O Salnés han decidido no abrir esta Semana Santa. En Sanxenxo solo lo harán un 20 %, lo que se traduce en 1.500 plazas, y en O Grove, alrededor de un 30 %. Los de mayor categoría -caso del Gran Hotel de A Toxa- permanecen cerrados. Los paradores de Pontevedra y Cambados sí están abiertos, de hecho no llegaron a cerrar desde el verano.

La gran paradoja turística es que, no habiendo turistas de otras comunidades o extranjeros, es posible que conseguir una habitación en un hotel de cuatro estrellas o una mesa para comer el próximo sábado sea más difícil que en la temporada alta. La oferta hotelera está minimizada, con un 80 % de cierres, y los pocos establecimientos que abran serán pequeños y familiares. «Tenemos una hostelería muy fuerte, que le echa las horas que hagan falta», defiende Cesáreo Pardal, que más que las «tres pernoctaciones» que garantizaba la Semana Santa echará en falta la puesta en marcha del sector con vistas al verano. El presidente del Clúster de Turismo ha detectado dificultades para reservar en restaurantes de zonas costeras por las limitaciones de aforo, y las casas rurales que han abierto -en torno al centenar, de un parque de más de medio millar- pueden alcanzar buenos registros. Sin embargo, la limitación de convivientes penaliza a las casas más grandes, según Ana Villamayor Torres, presidenta de la asociación de turismo rural Mar de Compostela, de la zona de A Estrada.

Las comarcas que más echarán en falta el turismo serán las de Ferrol y A Mariña. En ambas habrá históricos hoteles cerrados y también algunas aperturas esperanzadas en que el mercado interior permita alcanzar al menos el 50 % de la ocupación. Es la previsión en el Parador de Ribadeo, cuya clientela habitual procede en un 95 % de los casos de fuera de Galicia.

Santiago, penalizado por la falta de conexiones internacionales, tendrá abierta un 20 % de su planta hotelera, con cierres de varios establecimientos de gran capacidad, mientras que otros destinos de la provincia coruñesa, como la Costa da Morte, tienen una perspectiva más optimista por sus características singulares. Los espacios en contacto con la naturaleza como las cabañas de Fisterra o las de A Torre de Laxe tienen una gran demanda. «Tivemos que dicirlle que non a xente porque xa estamos completos, temos seis cabanas, pero se tiveramos corenta as enchiamos seguro», indica Eddy Insua del complejo fisterrán. En Barbanza también «pinta ben» respecto a lo previsto, aseguran desde el hotel Pesquería del Tambre, aunque otros operadores de la zona reconocen que las expectativas están alimentada por el refrán: quien poco espera, mucho obtiene.

La exclusividad también se resiente: cancelaciones para alojarse en un faro

La exclusividad tiene un precio. Alojarse en un faro transformado en dos lujosos apartamentos turísticos, en un islote unido a la península por un istmo artificial, cuesta 400 euros la noche; 800 si se reserva el faro entero. Es el precio por hospedarse en Illa Pancha, en Ribadeo. Aunque está todo ocupado el jueves y el viernes, el gerente, José Luis López Braña, dice que no se ha librado del tsunami de cancelaciones: «Cayó una reserva entera de cinco días desde Madrid. Y varias más». Imposible hacer predicciones cuando todo cambia de un día para otro. El viernes tenía un 35 % reservado para diez días.

Los precios los ha mantenido hasta el último momento. No obstante, cuando no hay reservas, el día antes los baja a 300 euros la noche. Es lo que hizo para hoy domingo, mañana y pasado.

«La incertidumbre condiciona el negocio. Hay muchas anulaciones y es imposible actuar contra eso, porque depende de factores externos», apunta López Braña.

«La gente espera a última hora»

Caldaria es sinónimo de turismo de balneario en la provincia de Ourense. Sus tres hoteles en Laias, Lobios y A Arnoia se han convertido en una referencia. Para esta Semana Santa solo estará abierto el primero de ellos. El director del área hotelera del grupo Caldaria, Fernando Suárez, explica que las reservas para Semana Santa van a buen ritmo y confía en colgar el cartel de completo en los días centrales. «El nivel de reservas es óptimo, aunque la gente espera muy hasta última hora, algo que no sucedía otros años», señala.

La ausencia de turistas de otras comunidades, especialmente de Madrid, es otra de las diferencias. El escenario marcado por la pandemia ha obligado a Caldaria a readaptar su oferta y a apostar por actividades al aire libre y con grupos reducidos. En Semana Santa organizarán rutas guiadas en bicicletas eléctricas por la comarca de O Ribeiro, con menú degustación y tratamientos termales. «La gente quiere grupos reducidos y actividades al aire libre y eso es lo que vamos a ofrecer incluso para gente que no esté alojada», explica Suárez.

En cuanto a la duración de las reservas en este escenario, Fernando Suárez dice: «El número de noches sigue siendo el mismo, entre dos y tres. Lo que ha cambiado es que se reservaba mucho antes, pero con la incertidumbre actual la gente no se arriesga».

El sector termal ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse a la pandemia. El principal reto ha sido transmitir confianza. En el caso del balneario de Laias, la actividad se ha visto menos resentida debido a la presencia de diferentes equipos internacionales de remo y piragüismo que se preparan para las olimpiadas.

«Estar abierto es difícil con estos altibajos»

El Mardevela, al pie de la playa de Carabuxeira, en Sanxenxo, es uno de los contados hoteles abiertos en la capital turística de las Rías Baixas esta Semana Santa. El grueso de los hoteles, cámpings y apartamentos turísticos tienen echada la reja en un escenario atípico cuyo único precedente fue el confinamiento de marzo del 2019. Aún así, José Luis Ameneiros, gerente del Mardevela, confía en que todo vaya bien para su local en esta Semana Santa y que enfilen un verano tranquilo. «Hay que intentarlo», señala. «¿Por qué estamos abiertos? Porque lo mantenemos así la familia, mi padre, mi hermana y yo».

Este establecimiento cerró únicamente por Navidad y Reyes. El 7 de enero volvió a la actividad y se mantuvo hasta hoy. Para el puente de san José llegó a contratarse a tres personas más, con un refuerzo de fin de semana. «Enero y febrero trabajamos con muchos comerciales y obreros. Fueron los meses más duros. El puente de san José estuvo bien, pero el lunes, en cuanto empezaron las noticias de que subían los casos de covid en Sanxenxo, llegaron las cancelaciones», afirma.

Este empresario turístico precisa que existe una gran confusión entre los clientes de fuera de la comarca sobre si pueden o no venir a Sanxenxo y las condiciones de alojamiento. Ameneiros indica que los cambios repentinos en el nivel sanitario les perjudican. Es lo que desanimó a la mayoría del sector esta Semana Santa. «Estar abierto es difícil con estos altibajos», matiza.

El Mardevela ofrece 20 habitaciones y cuatro viviendas de uso turístico. En estos momentos despiertan más interés las segundas que las primeras. «Una vivienda de uso turístico permite más independencia», añade, y esto es lo que buscan sus clientes.

En el hotel el protocolo funciona a rajatabla. Mascarilla obligatoria, desinfección, un bufete donde es el camarero el que sirve y una amplia terraza con mesas separadas y vistas espectaculares a la ría. La oferta es tentadora. En la terraza desayunaban ayer bastantes personas que no se alojan en el hotel.