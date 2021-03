Feijoo reúne por separado a los líderes de BNG y PSdeG esperando que sea «útil» para algún acuerdo

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

25/03/2021 21:56 h

La pandemia declarada hace más de un año cambió radicalmente el foco y las prioridades políticas, obligando también a los partidos a modular su discurso para mostrar mayor vocación de diálogo y disposición para arrimar el hombro con el Gobierno de turno si fuera necesario. Galicia no permaneció ajena a esa dinánica. El espíritu de colaboración salido de la crisis del covid-19 alumbró la comisión para la reactivación económica creada en el Parlamento, pendiente todavía de aprobar sus conclusiones, así como la reunión que el presidente de la Xunta mantiene este viernes con los líderes del BNG y el PSdeG, con la esperanza de que sea «útil» para alcanzar algún tipo de acuerdo.

Aunque Alberto Núñez Feijoo habló inicialmente de mantener el encuentro con los responsables de la oposición cuando ya se avanzara algo en el dictamen de conclusiones de la comisión de reactivación, lo cierto es que llega a esta cita sin que los tres fuerzas del Parlamento perfilaran pacto alguno. Es, por tanto, una reunión abordada desde la cúpula, pero sin trabajo alguno por la base que permita pensar en algún tipo de consenso.

El propio Feijoo, en la rueda de prensa posterior al Consello, puso el encuentro en contexto, destacando que «non é o habitual» que se produzca un acuerdo político en alguna material. Es más, puso por delante que desde que preside de la Xunta, primero gestionando la crisis económica más importante de la democracia y, ahora, manejando los efectos de la pandemia, «non tiven moitas axudas» desde la bancada izquierda. «Non houbo nin acordo para celebrar eleccións», remarcó.

Pero dicho eso, el mandatario gallego también valoró que «os antecedentes non teñen que ser determinantes no presente», así que, en su opinión, sería una gran noticia que el grupo mayoritario del PP y la oposición del BNG y el PSdeG alcanzaran algún pacto. «E para iso hai que vir con ánimo construtito», demandó. El formato del encuentro no permite pensar, al menos no en una primera fase, en un acuerdo transversal a tres, pues Feijoo se verá por separado con Ana Pontón, la líder del BNG, y con Gonzalo Caballero, secretario xeral del PSdeG. Con la primera, a las 10 de la mañana, y con el segundo, al mediodía.

Al igual que el líder del PPdeG, también la jefa del principal grupo de la oposición anunció que acudirá a la reunión «coa máxima vontade de diálogo». Tanto es así que Ana Pontón, en lo que es el primer encuentro bilateral que mantendrá con Feijoo, ya le remitió un dosier en el que se recogen de manera sintética las cuestiones que desea abordar, y que van desde la mejora de la sanidad y los servicios sociales hasta la recuperación económica, pasando por los europeos Next Generation, la mejora de la mejora de las infraestructuras y el desarrollo del autogobierno.

También el jefe de filas del PSdeG, Gonzalo Caballero, lleva semanas invocando la conveniencia de alcanzar un acuerdo en materia de reconstrucción económica y social, así que, sin lugar a dudas, las medidas de impulso a los sectores afectados por la crisis del covid-19 y el cambio de los fundamentos de la economías van a centrar las conversaciones de los dos encuentros.