Feijoo tilda a la oposición de «guionistas de culebrón» por intentar salpicarle con la caja B del PP

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

24/03/2021 12:55 h

Justo el día en que los dos expresidentes del Gobierno que tuvo el PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, declaran como testigos en el juicio sobre la caja B de este partido, los líderes del BNG y del PSdeG-PSOE se pusieron de acuerdo para construir una derivada del caso en el Parlamento gallego con el fin de exigir explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por las implicaciones del PPdeG en este asunto. El mandatario autonómico acusó a la oposición de actuar como «guionistas de culebrón» y reivindicó haber sido «dos primeiros» en advertir de la conducta delictiva de personas como Luis Bárcenas y de pedir disculpas por ello.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, abrieron fuego para señalar que, ante el «desfile de grandes glorias do PP» por la Audiencia Nacional, no se podía mirar hacia otro lado, sobre todo porque -recordaron los dos- el propio Bárcenas declaró haber entregado 50.000 euros en sobres a Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy de donativos recabados por el PP de Pontevedra. «Consentíu unha caixa B do PP de Galicia?», inquirió directamente el dirigente socialista. «Ten toda a responsabilidade neste asunto», subrayó a su vez Pontón, tras puntualizar que cuando se realizaron dichos pagos, en el 2010, Feijoo presidía el PPdeG y también la Xunta.

El jefe de los populares gallegos empezó reprochando a la oposición que, en medio de una pandemia, pregunten por una cuestión que considera ajena, y por la que respondió en sede parlamentaria en el 2010, el 2013 o 2018 a dirigentes de la bancada izquierda como -enumeró- Carlos Aymerich, Francisco Jorquera, Pachi Vázquez, Yolanda Díaz y Xaquín Fernández Leiceaga.

Dicho eso, puso en valor haber sido de los primeros en «advertir a lamentable conducta delictiva» de determinados cargos relevantes del PP, en alusión a Bárcenas y Pablo Crespo. «E fumos os primeiros en pedir disculpas e aproveito para volver a facelo», añadió.

También se preguntó Feijoo si la oposición tenía vocación real de acordar algo con el Gobierno gallego, toda vez que acude a la Cámara con una pregunta de este tipo a 48 horas de la reunión que prevé mantener el viernes con Pontón y Caballero. Así que retó a los líderes del PSdeG y el BNG a dejar el papel de corresponsales de sus partidos en Madrid y a la quitarse el «disfraz de guionistas de culebrón» para dejar el asunto de la caja B y hablar de Galicia, si es que realmente quería llegar a algún acuerdo político.

«Que fale de culebrón vendo o que ocorre na Audiencia Nacional, hai que ter valor», replicó Pontón, que coincidió con Caballero en alertar de que la pandemia no puede ser nunca un pretexto para mantener la impunidad y tapar la corrupción. «Dicir que todo isto é un culebrón televisivo é unha falta de respecto aos cidadáns», insistió el secretario xeral del PSdeG, mientras su homóloga del BNG acusaba a Feijoo de echar balones fuera con las preguntas.

En la intervención final, Feijoo se reiteró en los dicho, en reprochar que a oposición lleve 12 años «intentando desgastar» con este asunto al PPdeG, cuando el partido en Galicia no fue condenado ni está siendo investigado. Aludió a las causas por las que fueron procesados o imputados varios cargos del PSOE y el BNG para concluir que, desde que es presidente, ni su partido ni su Gobierno tienen causas pendientes con la Justicia vinculadas a la corrupción.