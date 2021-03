Ethel Vázquez ve «inaceptable» el ritmo de la autovía Lugo-Santiago: «Así non se rematará ata o 2026»

«Non cumpriría co meu deber de defender a Galicia se aceptase sen rechistar os incumprimentos do Goberno de España»

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, compareció ayer en el Parlamento para explicar las líneas generales de su departamento, aunque en declaraciones a los medios fue muy dura con el ritmo de ejecución de la autovía Santiago-Lugo (A-54), que considera «inaceptable», dijo a Efe. Basándose en los datos proporcionados por el propio Ministerio de Transportes, que cifró en dos millones de euros el gasto mensual en una infraestructura que se empezó hace veinte años, Ethel Vázquez cree que a ese ritmo «non se rematará ata o 2026».

La conselleira no ocultó la preocupación del Gobierno gallego por la marcha de una autovía que considera «fundamental» para la vertebración del interior de Galicia. El Gobierno insiste en que mantiene la fecha prevista del 2022 para finalizar una obra que sufrió múltiples paralizaciones por complicaciones medioambientales o por el rico patrimonio arqueológico en el trazado Arzúa-Melide-Palas (28 kilómetros), que es el que resta para completar la vía de alta capacidad.

Durante su intervención en el Parlamento, la conselleira reivindicó la necesidad de defender los intereses de Galicia frente al Gobierno central en asuntos como el de la A-54, el AVE, el tren al puerto exterior de A Coruña o la salida sur de Vigo para completar el eje atlántico ferroviario hacia Portugal. Y, por supuesto, la AP-9. Ethel Vázquez contrapuso las autopistas de peaje que dependen de su departamento, que considera «das máis baratas de España», con la situación de la AP-9, «a autoestrada que máis subiu de España». No obstante, espera que el hecho de que Transportes acepte las propuestas de bonificaciones de la Xunta ponga fin «canto antes a unha situación inxusta». «Estes descontos deben ser útiles e xustos para os galegos, e non supoñer beneficios para a concesionaria», recalcó. También censuró que los planes del Gobierno para la conexión ferroviaria de Lugo con la red de alta velocidad «pasen por non executar a segunda fase prevista, as variantes de Rubián e Os Peares, que supoñen un aforro de tempo de máis de 20 minutos». «Non cumpriría co meu deber de defender a Galicia se aceptase sen rechistar os incumprimentos do Goberno de España», añadió.

Respecto a la gestión del agua, que depende de su departamento, la conselleira resaltó que continuará colaborando con los concellos para ayudarles a gestionar el saneamiento y el abastecimiento, y recordó la aportación de 180 millones de euros para una competencia que es municipal.

Los menores de 21 años viajarán gratis en los autobuses a partir de mayo

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzó ayer en el Parlamento que a partir de mayo los menores de 21 años de toda Galicia podrán viajar gratis en los autobuses concesionados por la Xunta siempre y cuando hagan uso de la tarjeta Xente Nova. Vázquez valoró positivamente la implantación del nuevo plan de transportes en toda la comunidad.

Los diputados de la oposición Luís Bará (BNG) y Patricia Otero (PSdeG) tacharon la intervención de la conselleira de «parcial e interesada», basada en un «gran departamento de propaganda e publicidade». El Bloque propuso ampliar la tarjeta a los estudiantes de hasta 30 años.