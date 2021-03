Apoyo total del Parlamento a la ley del BNG para evitar la discriminación de la mujer en la ciencia

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

23/03/2021 12:25 h

El pleno del Parlamento gallego respaldó de manera unánime este martes una proposición de ley del BNG dirigida a evitar la discriminación que todavía sufren las mujeres en las carreras científicas y en la labor investigadora, sobre todo las que deciden ser madres. La iniciativa del Bloque, que lleva el nombre de la oceanógrafa gallega Ángeles Alvariño, plantea varios cambios en la legislación vigente para que la maternidad, las reducciones de jornada o los permisos por cuidado de menores no repercutan negativamente en la carrera de las investigadoras.

La diputada Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, fue la encargada de defender un texto con el que se persigue que las mujeres «non teñan que escoller entre ser científicas ou ser nais». Recordó que, el año pasado, tres investigadoras posdoctorales que se habían acogido a bajas de maternidad presentaron denuncia ante la valedora do pobo por la discriminación sufrida en la evaluación de su rendimiento, algo que, en su opinión, hay que combatir con la ley en la mano para que el poder judicial no sustituya al Parlamento «e que non sexan as mulleres as que teñan que pelexar nos xulgados os seus dereitos» a la materialidad o a los cuidados.

La propuesta del BNG contiene tres artículos dirigidos a modificar el decreto legislativo 2/2015, mediante el cual se refundían todas las disposiciones legales de Galicia en materia de igualdad. Mediante esta fórmula se pretende, por ejemplo, fomentar la creación de cátedras sobre cuestiones de género en las facultades y escuelas técnicas superiores, visibilizar el trabajo de las mujeres en los ámbitos científicos y técnicos a lo largo de la historia, o introducir mecanismos correctores en las valoraciones de méritos para que el tiempo dedicado a permisos de maternidad o conciliación no penalice en el acceso a becas o en la promoción de las carreras.

El PSdeG prestó su «apoio e total colaboración» no solo para aceptar el texto a trámite, sino también para asegurar «o mellor texto a todos os niveis», manifestó la diputada Noa Díaz, acabar acabar con los estereotipos que asocian la ciencia a la masculinidad.

Similar respaldó encontró la iniciativa en las filas del PP, si bien la diputada Paula Prado puso de relieve que parte de las cosas que propugna la reforma del BNG ya están en la ley. «Hai cuestións que xa están reguladas», insistió Prado, que dijo que las científicas que tuvieron que acudir a los juzgados a defender los derechos no significa que no estuvieran recogidos en la normativa actual, que sí lo estaban, sino que no se aplicaban.

Con todo, la representante del PP valoró que había «moitas cuestións» en la propuesta del BNG que pueden suponer «un avance» que se reflejen en la ley, así que, en aras del consenso en materia de igualdad, el grupo mayoritario votó a favor de tramitar el texto legislativo. «Empezamos ben», respondió Olalla Rodil, quien hizo votos para que el PP no utilice ahora su peso en la Cámara para hacer una reforma unilateral, y que respete los fundamentos del texto original.