La Xunta quiere pagar 69.000 euros al mes por asegurar sus bienes

La Voz de Galicia J. C.

santiago / la voz 21/03/2021 17:46 h

A la Xunta de Galicia, como a cualquiera, le toca renovar el seguro de sus bienes inmuebles. Es propietaria de miles de metros cuadrados y cientos de edificios, lo que complica una operación que desde hace años ha tratado de simplificar con un contrato único. La Consellería de Facenda ha sido la encargada de redactar un nuevo acuerdo para hacer un seguro privado al que solo podrán acceder compañías de probada solvencia, y que fija una cuota única anual de 832.500 euros, algo más de 69.000 euros al mes, sin IVA.

La firma aseguradora que se lleve el contrato tendrá garantizados los dos años de vigencia, que se pueden ampliar hasta ocho, por lo que la factura final podría alcanzar los 6,7 millones de euros. Se trata de un límite máximo, ya que los gestores autonómicos aceptarán bajas razonables en las ofertas, aunque según reza el pliego, el cálculo de licitación tuvo en cuenta los datos del mercado «cunha tendencia á alza». Además, fueron una referencia expedientes declarados desde el 2017 -rondan los 250 al año- y los pagos correspondientes.

Al contrato no podrá acceder cualquiera. La Xunta exige que el licitador haya facturado al menos 7,4 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, así como poner a disposición del ente público a un tramitador de la póliza y un coordinador responsable que tenga la licenciatura o el grado de Derecho, y que ambos tengan una experiencia en el sector no inferior a dos años.

La capacidad de negociación de la Xunta por el volumen del contrato le permite apretar en aspectos que los particulares no tienen al alcance de la mano. De salida, se establece una franquicia de 1.500 euros por cada siniestro declarado, pero en el concurso se concederán cinco puntos por cada doscientos euros que se rebajen en esa franquicia hasta un límite de 25, pudiendo dejar el listón del pago inicial en los 500 euros. Ese es, reconoce Facenda, uno de los objetivos del contrato, «externalizar os riscos de importe incerto». O lo que es lo mismo, el departamento de Valeriano Martínez quiere que los presupuestos públicos asignados se vean alterados lo menos posible «a cambio do pago da prima dun importe certo». El contrato, que no incluye los vehículos de la Xunta ni otro tipo de seguros personales, entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Seguro covid para turistas

Otra póliza nada desdeñable que está tramitando la Xunta es la del llamado seguro coronavirus para viajeros que acudan a la comunidad, por 1,2 millones. En las próximas semanas se activará este servicio, con el que se cubrirán los costes médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el caso de infección por covid-19 de un turista. Se presentaron cinco empresas, pero solo llegaron cuatro a la valoración.