Alfonso Rueda reclama «seriedade» al Gobierno con las fechas del AVE y pone en duda que llegue en este 2021

22/03/2021 13:14 h

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamó este lunes al Gobierno de España «un mínimo de seriedade» a la hora de «anunciar datas» y «cumprir compromisos» en relación con la llegada del AVE a la comunidad.

Así lo dijo Rueda durante una visita a la sede de los Juzgados en Lugo, donde recordó que el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, «dixo que no 2021, o ano no que estamos, o AVE chegaría a Lugo». Sin embargo, añadió, «agora enterámonos de que a primeira fase da licitación sae agora. Non estará, e aínda por riba recortando á metade o seu presuposto, ata o ano 2024. Pediríalle un mínimo de seriedade ao Goberno central anunciando datas e cumprindo compromisos», dijo el vicepresidente.

«Acábannos de dicir que o AVE a Galicia chegará no 2021, veremos se é certo. Sabemos que a Lugo non chegará, como mínimo, ata o 2024, logo de ter anunciado este mesmo Goberno, hai menos de tres anos, que chegaría no 2021», comentó.

Polémica con el presidente de Ence en Pontevedra

Rueda también se refirió a la propuesta del gobierno local de Pontevedra para declarar persona no grata al presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, considerando que esa decisión refleja «non entender o problema».

Para el vicepresidente de la Xunta, la verdadera cuestión en juego es que, según dijo, «pódense perder cinco mil postos de traballo, non só en Pontevedra e a súa comarca, tamén en toda a actividade forestal que hai en Galicia e que depende de Ence».

«Se cren que todo se soluciona declarando persona non grata ao responsable da empresa coa que hai que negociar, isto é non entender o problema», insistió el número dos de la Xunta, insistió el vicepresidente de la Xunta, que consideró que «existe un certo perigo de que Ence abandone Pontevedra e a súa comarca e, polo tanto, tamén Galicia. Temos que facer o posible para que non sexa así», concluyó.