El BNG presenta iniciativas en el Parlamento para un plan de mejora de la atención primaria

Redacción / La Voz 21/03/2021 05:00 h

Tomar medidas para mejorar la atención primaria antes de que sea demasiado tarde y se alcance un punto de no retorno. Ese es el objetivo del BNG al registrar una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para «normalizar a actividade e mellorar a calidade asistencial da atención primaria».

La portavoz de salud en el Parlamento, Montserrat Prado, será la encargada de defender las medidas que tienen su justificación en la situación valle que se vive en la pandemia: «A Xunta está desescalando a actividade económica, lúdica e social, polo que non hai ningunha xustificación para non facer o mesmo coa atención sanitaria e empezar pola atención primaria». Explica que el Sergas debe contar con los recursos necesarios para volver a la presencialidad y a la normalidad, aunque sea limitada, porque «calquera patoloxía distinta da covid-19 require semanas de espera, cunha porcentaxe de presencialidade que non chega ao 50 % e que está a provocar un malestar social e profesional cada vez máis elevado». Galicia lleva un año en esta situación de excepcionalidad «obrigando ás e aos profesionais a traballar con déficits de persoal e cada vez máis esgotados».

Lo que propondrá Prado es aumentar el número de profesionales que trabajan en los centros de salud para ir compensando los retrasos y reducir las listas de espera, y establecer un protocolo sobre «que se atende presencialmente e que por teléfono». Para ser más eficaces, el Bloque aboga por «aumentar e mellorar a rede e dotar dos profesionais necesarios a atención telefónica para que esta se preste sen demoras e coa calidade necesaria», y también pide un refuerzo en la limpieza de los centros.