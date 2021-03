El hombre que devolvió un bolso con 5.500 euros: «Perdí la cartera hace años y sé lo que se siente»

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 19/03/2021

Perdió su cartera hace años y sabe lo que se siente cuando alguien la devuelve con todo el dinero. Por eso recogió el testigo y, tras hallar un bolso con 5.520 euros en un párking de Vigo, lo entregó a la Policía Local.

Diego Carballo, de 36 años y vecino de Moaña, es gerente de un concesionario de vehículos de ocasión. Él y su esposa se acercaron desde O Morrazo a Vigo el sábado día 13 por la tarde para comprar un regalo a un amigo que estaba de cumpleaños. Aparcaron por la zona de tiendas de Príncipe, en el céntrico párking de Urzaiz.

Al apearse, Carballo se fijó en un bolso negro colgado sobre el techo de un Volkswagen T-Roc negro a dos plazas de distancia. «Lo miré por encima y lo cogí para entregarlo en la taquilla del vigilante de seguridad», dice. Él mismo había perdido una cartera tiempo atrás, se la habían devuelto y sabía lo mal que se pasa.

Sin embargo, le entró curiosidad y husmeó en el interior del bolso. «Quizás tenía el DNI o un móvil para llamar al dueño. En el momento en que lo abrí vi una carterita que contenía dinero en efectivo y una tarjeta de visita de una cadena textil, y entonces pensé en entregarlo en la policía», dice. «Miré por encima y ni los llegué a contar, pero vi muchos billetes de 50 y varios de 500. Supongo que era para hacer pagos», señala.

Acompañado de su mujer, caminó hasta la jefatura local a entregar el bolso. «Es una cantidad muy golosa para cualquiera, creo que a todo el mundo le viene bien y para el que la pierda es una putada, hablando claro», comenta. Había 5.520 euros. La Policía Local no recordaba tanto dinero junto devuelto por nadie en su historia reciente. «Nos dijeron que ojalá todo el mundo fuera como nosotros», recuerda.

«Hay que ser solidarios, es bonito devolverlo. Sé la tranquilidad que se siente al recuperar una cartera. Hace años perdí una con 70 euros y me la devolvieron en la Policía Local de Moaña con todo el dinero dentro. Si te pasó a ti, eso hace que entiendas lo que se siente y hagas lo mismo. Por esa cantidad, a mí me gustaría que me la devolviesen. Da para un buen coche de ocasión», afirma.

El 092 localizó al dueño, un joven de 31 años que fue el miércoles a recuperar el dinero lleno de agradecimiento. «Me hubiera gustado saber cómo la perdió, pero nunca me llamó ni me explicó nada», lamenta Carballo.