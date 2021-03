La Fegamp estudia la sentencia de Bóveda para calibrar su efecto en los demás municipios

0

La Voz de Galicia

Monforte / La Voz 19/03/2021 05:00 h

La federación gallega de municipios (Fegamp) estudia la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IVA en las facturas del canon del agua para determinar qué consecuencias concretas tendrá para el conjunto de los ayuntamientos gallegos. En la sentencia, conocida este miércoles, el Supremo le da la razón al Ayuntamiento de Bóveda, que le había planteado un pulso judicial a Hacienda por este asunto. Este tribunal dice que el IVA no puede gravar el consumo, sino solo la distribución del agua hasta las casas. Quien no tenga agua de una traída pública quedaría exento.

Portavoces de la Fegamp apuntan que la sentencia es relevante porque confirma que una parte de los vecinos de Bóveda no tienen que pagar el IVA con el que se gravan las facturas del canon del agua. Esa parte es la que dispone de sistemas domésticos o vecinales de suministro de agua, y no de conexión a una traída de carácter público. Y si eso es así, añaden, «indirectamente se podría interpretar que los gallegos que no tengan agua de la traída estarían pagando un impuesto que no les corresponde».

Un método más justo

En la asociación que representa a los municipios gallegos quieren ser prudentes porque esta sentencia del Tribunal Supremo todavía no es suficiente para sentar jurisprudencia. Esta resolución agota el caso en la justicia ordinaria, porque si Hacienda quisiese seguir litigando ya solo podría ir al Tribunal Constitucional, pero para considerar que hay jurisprudencia hacen falta al menos dos sentencias así.

En todo caso, en la Fegamp creen que esta resolución judicial pone el foco en la forma en la que se está llevando a cabo la recaudación de este tributo y que hace pensar en que es preciso buscar un método más justo que el actual. «Se da la circunstancia -apuntan- de que en un mismo ayuntamiento habría gente a la que le corresponde pagar solo el canon y otros que además tendrían que cotizar por los servicios de traída».

El presidente de la FEMP

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, dijo que no dispone de información detallada sobre la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Concello de Bóveda y lo exime de pagar el IVA en el canon del agua.

Caballero señaló que sabe del caso por lo publicado por La Voz, pero desconoce si hay situaciones similares en otros municipios y si va a haber recursos, porque «a la FEMP no llega tanta información de todos los ayuntamientos». De todos modos mostró su interés por el asunto y recabará datos sobre la sentencia y sus consecuencias.