El día del padre llena la hostelería de toda Galicia

La Voz de Galicia

19/03/2021 19:51 h

La desescalada ha llegado a Galicia en un día inmejorable, coincidiendo con el festivo por el día de San José, lo que ha animado a los gallegos a disfrutar de los bares y los restaurantes, especialmente de sus terrazas, que estrenan hoy horario ampliado, hasta las 21 horas.

La afluencia fue desigual en cada parte de Galicia, debido a las diferentes condiciones meteorológicas de cada parte de la comunidad, desde los cielos encapotados y débiles precipitaciones en el norte, que evitaron las imágenes de terrazas repletas de otras semanas, a las mejores condiciones del sur, donde los exteriores de los locales de hostelería, ahora con más aforo, volvieron a dar imágenes que ya se recordaban lejanas.

De terrazas vacías a llenos en el interior en A Coruña

La lluvia que cayó por momentos condicionó el funcionamiento de las terrazas

E. Mouzo / T. Rivas / E. Silveira

Este viernes toca estrenar una nueva fase de la desescalada que lleva aparejado el alivio de algunas de las medidas establecidas hasta el momento para tratar de frenar el avance del coronavirus. La principal novedad es la ampliación del horario de la hostelería, que pasa de tener que cerrar a las 18.00 horas a hacerlo desde hoy a las 21.00 horas. En cuanto a los aforos, estos dependerán del nivel en el que esté situado cada concello, y se mueven entre el 30 % y el 50 % en interior y el 50 % y 75 % en exterior.

Así, en Oleiros, que se sitúa en el nivel de incidencia más bajo, el aforo interior pasa a ser del 50 % mientras que en el exterior será del 75 %. Pero el día no acompaña. Y en lugar de una imagen propia de una jornada festiva con clientes llenando las terrazas para disfrutar de un desayuno al aire libre desde primera hora, lo único que se ve en Santa Cristina son terrazas vacías y un cielo que anuncia lluvia. Quienes han querido disfrutar de un desayuno o un café a primera hora lo han hecho en el interior de los locales, que desde hoy pasa a ser del 50 % en este municipio.

Aún así, los hosteleros se muestran esperanzados por este nuevo paso en la desescalada. Jordi, de la hamburguesería La Tremenda reconoce que ayer mismo fue «corriendo a la gestoría a buscar los papeles con la nueva información». Ha pasado de poder atender a 20 clientes en el exterior a 30, y de 15 a 25 en el interior, un cambio que repercutirá positivamente en su facturación. «A ver si nos vamos recuperando, pero con cabeza», comenta y asegura que se vio obligado a tirar de ahorros durante los cierres: «Tenía ahorrados unos 20.000 euros y me quedé sin nada».

Más ambiente a mediodía

Con el paso de las horas la estampa empezó a cambiar y el ambiente en las calles era cada vez más animado, tanto en el interior como en el exterior de los locales, si bien en la ciudad herculina así como en Bergondo y Culleredo, no se amplió el aforo, que continúa siendo del 30 % en el interior y del 50 % en las terrazas.

El día del padre llena la hostelería de Vigo

La celebración de San José completa los aforos ampliados en restaurantes y terrazas

Luis Carlos Llera / Óscar Vázquez ( fotos)

La celebración del día de San José, onomástica de muchas personas y patrono de los padres, ha llenado los restaurantes de Vigo y las terrazas en un día soleado. Los vigueses y visitantes de la comarca aprovecharon para pasear y reunirse con la familia y los amigos en un día en que entró en vigor la desescalada. Los grupos permitidos pasaron a ser de seis personas, un número reducido pero suficiente para muchos pequeños grupos familiares.«Venimos de Ponteareas», decía una familia que degustaba una bandeja de marisco en el restaurante Río de la Plata de Samil.

El Casco Vello, Samil, Bouzas y otros puntos de la ciudad registran una gran afluencia. En muchos locales, las reservas estaban completas a las 12:00 de la mañana. Es el caso de La Carpintería restaurante de Bouzas que funciona en la cocina vasca con la gallega con toques de modernidad en un gastrobar que ocupa un antiguo almacén de sal. La copropietaria, Elena Garmendia, asegura que «estamos completos para los dos turnos del mediodía. Para nosotros los días del padre y de la madre son de los más fuertes y hay que reservar con mucha antelación». Garmendia matiza que el restaurante no va a abrir de 18:00 a 21:00 de la tarde porque no tiene mucho sentido dar cenas a las 19.00 horas.«Y además tendrás que echar a la gente a las 20.45 horas para poder cerrar a las nueve»

Paseantes en Samil

En Samil, hay una eclosión de paseantes y clientes. En Di San Remo la cruces de cinta aislante marcan las mesas donde no se pueden sentar los clientes. La soleada terraza con vistas al mar era un motivo de disfrute. Para esta tarde prevén mayor afluencia porque «la gente viene a pasear y tomar el café». En Marína Cíes, un beach club que no tiene nada que envidiar a los mejores del mundo, los clientes ocupan las terrazas tomando refrigerios y en el interior se despachan comandas y platos para llevar. «Estamos llenos», señalan en un local que cuenta con 27 trabajadores y que antes de la pandemia llegó a tener 80 empleados.

En la desescalada, las técnicas para captar clientes en zonas como Coia se traducen en ofertas de cañas a un euro y de un bock a dos euros. Son los precios y que ha establecido la cafetería Hollywood «como medidas anti covid» para recuperar ventas. Sus vecinos de La Videoteca venden las cañas a 1,90 pero, aunque sean más caras, a cambio ofrecen un variado de pinchos impresionante.

El día del padre y de San José se nota también en panaderías y confiterías donde se despachan roscones y tartas para el postre o la merienda de los que aún no quieren o no se atreven a salir.

La hostelería de Ferrolterra respira

Cafés y tapas hasta las nueve en toda la zona y mayor aforo, salvo en tres concellos

rocío pita parada / ana f. cuba

Con la sala interior mediada, tres cuartos de toda la terraza ocupada y sirviendo cafés hasta las nueve de la noche, la jornada se ve de otra manera. La hostelería respira. Pero contiene el aliento para que esta bocanada de aire no traiga consigo una cuarta ola. «Sería el síntoma de que no aprendimos nada», advierte el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas, Emilio Vázquez. El alivio de las restricciones en forma de ampliación de horarios y aforo máximo se acoge con ilusión. Y con cautela. Supone «volver prácticamente recuperar la normalidad», asegura, porque «catorce horas para trabajar es garantía suficiente para poder abrir». Aunque sea sin cenas y acuciados por el toque de queda. Y permite comenzar a rescatar a muchos trabajadores en ERTE, como él mismo en la cafetería Avenida.

Ayer, día en que se estrenaba el nuevo escalón de la desescalada, se celebraba el Día del Padre y San José con bastantes reservas. «No como otros años», claro, admite Julián Freire, desde el Boss de Esteiro. Pero una mayor apertura «siempre es bueno, porque te da más capacidad y mejor manera de conseguir ingresos». Distintos locales ofrecen tapas hasta el cierre a modo de madrugadora cena. Pero él no se plantea adelantar las cenas. «Hasta que nos dejen abrir hasta las once, nada. E incluso hasta esa hora, a ver qué pasa». Comparte el criterio de que «los bares no son los culpables», pero, admite que «sí somos un punto de reunión de gente». «Y si los bares cumplimos la normativa, minimizamos el riesgo de contagio. Es la manera más coherente de intentar no cerrar más veces», advierte. «Yo estoy encantado de que venga la policía cada semana y de que venga Sanidad y nos exija el mínimo legal. Es lógico», añade. Y es partidario de que en Semana Santa se mantengan idénticas restricciones.

En Ferrol, y en otros dieciséis municipios de la comarca, se permite el consumo en el interior hasta el 50 % del aforo, y el 75 % en terrazas. Pero la situación es, y se ve, distinta en otros tres municipios, con distintas restricciones. En Valdoviño y en Mugardos, a los negocios hosteleros solo se les autoriza a funcionar al 30 % de su capacidad dentro y al 50 % fuera. Eso, en marzo, condiciona mucho su actividad. Más aún en Neda, en nivel alto, donde los establecimientos únicamente pueden trabajar fuera.

Desde el Bla Bla Café, su responsable, Rafael Orjales, expone que la extensión de aforo y horario «es una mejoría, pero sigue siendo insuficiente». Explica que «seguimos a medio gas, solo con comidas». Y la hostelería, recuerda, «vive de la noche del viernes y del sábado». La situación de restricción «es como si a Zara o a Inditex le dices que solo puede vender camisetas», ejemplifica. «¿Que es mejor que nada? Sí, pero no llega. Para sobrevivir y pagar impuestos necesitamos dar comidas, cenas, meriendas...», aduce. En Semana Santa vaticina que «trabajaremos bien, pero no como otros años», porque «hasta después no nos van a mejorar las condiciones».

Apenas tuvo tres meses para probar el sabor de la normalidad. La Continental, el restaurante-brunch de Tamara Varela en Narón, abrió sus puertas en diciembre del 2019. Y poco después llegó el confinamiento. Ahora saluda la ampliación del horario: «Nos dará tiempo a dar alguna cena, de gente que se acostumbra a cenar antes. Y el aumento del aforo te da un poquito más de margen», considera. Y defiende que se mantengan las restricciones. «Pensando como negocio, mejor abiertos hasta más tarde, pero como persona que también tiene miedo a lo que está pasando, así está bien». Tras sufrir el mazazo económico del coronavirus, y tras un crédito ICO, no teme ya por la viabilidad de su negocio.

Pepa Losada

Las reservas para San José empiezan a «animar» la hostelería de A Mariña

Algunos negocios esperan completar este mediodía el aforo en el interior

m. cuadrado / l. rey

Este viernes, día de San José se celebra del Día del Padre y la efeméride podría suponer el inicio de la deseada remontada de la hostelería de A Mariña, inmersa en una crisis sin precedentes debido a la pandemia del coronavirus que dura ya algo más de un año. «Son moderadamente positivo», confesaba este jueves Nemesio Canoura, propietario del restaurante Boa Vista, de Celeiro, en Viveiro. Pasada la una de la tarde explicaba que para este mediodía ya tenía el comedor interior completo para gente que había reservado. «Agora caben unhas cincuenta persoas», detallaba, antes de señalar que las comidas por encargo también marchaban a buen ritmo.

A poco más de un kilómetro, en la playa de Area, en el restaurante Louzao se empieza a ver «animadiña a historia», como destacó su propietario, Jesús Louzao. El establecimiendo ha diseñado para el 19 de marzo, «Día de los Pepes y las Pepitas», un menú especial, además de sus tradicionales mariscadas. Corzo, rape, choco, bacalao, postre y vino «a bo precio» parecen estar animando a algunas familias mariñanas a volver a salir a comer fuera con motivo de celebraciones especiales. Aunque las cifras, según reconoce Louzao, distan por ahora mucho de las de antaño.

Poco tiempo de reacción

Por otra parte, el hostelero focense Antonio Castro, aseguraba este jueves a mediodía que en las últimas horas, desde que se anunciaron las modificaciones en las restricciones para la hostelería, no constataron importantes cambios en las reservas para San José: «Xa tiñamos algunha reserva, pero de momento non notamos grandes cambios. Tampouco lle deu moito tempo á xente a reaccionar... Nesta data é habitual que os que reservan para comidas de mediodía sexan xente do pobo ou da provincia». La parte más positiva, el incremento de aforo. Con más capacidad podrá sacarle más partido a los comedores de los dos restaurantes y a la cafetería que tiene en Foz: «Nun comedor pasamos de poder ter 26 a 44 comensais, e na Funcional tiña para 14 e agora pasamos a poder ter 24». No obstante, avanza que de momento mantendrá en las 18 horas el horario de cierre de sus dos restaurantes (Casa Damián y Lar), aunque en la cafetería A Funcional sí ampliará hasta las 21 horas. «Ata que haxa un horario máis ou menos normal, non ampliaremos nos restaurantes», apunta.

«Non imos dar ceas. Non hai costume de cear ás sete nos restaurantes»

El restaurante O Forno de Tovar, ubicado en el municipio de Lourenzá reabre este viernes sus puertas tras estar cerrado desde el pasado 23 de enero. Buena parte de las reservas para la festividad del Día del Padre y para el fin de semana ya las tenían antes de que desde la Xunta se anunciaran el miércoles por la tarde las nuevas medidas a aplicar en la hostelería a partir de las 00.00 horas de este viernes, asegura el gerente del negocio, Jorge López.

Más previsión en reservas

Tras el período de restricciones máximas aplicado recientemente en Lourenzá por el covid, Jorge reconoce que «agora algo de movemento vai habendo, pero hai máis ben reservas para o venres e o sábado». El hostelero y chef mariñano asegura que ahora el cliente reserva con un poco más de antelación porque tiene en cuenta las restricciones vigentes en cuanto al aforo. Lo que no harán por el momento en O Forno de Tovar será dar cenas. «Ata que amplíen máis o horario non imos dar ceas», asegura el chef, que insiste en que no hay costumbre de cenar en restaurantes a las siete de la tarde.

«Xa poderemos servir cañas e viños os que saen de traballar» en Lalín y A Estrada

La hostelería ve con optimismo el amento de aforos y horarios

r. r./ r. g.

La relajación de las restricciones ha sido acogida por la hostelería local como un soplo de aire fresco en medio de la asfixia del sector. Todos aplauden el paulatino y prudente incremento del aforo y de los horarios, aunque subrayan que beneficiará más a los bares y tascas que a los restaurantes. Son tres horas pasando el cierre de 18.00 a 21.00 horas y los aforos a al 50 % en interior y al 75 % en exterior.

El presidente de la asociación Hostaleiros da Estrada, Manolo Bascuas, destaca que «para os restaurantes para pouco vale o incremento de horarios». «Pechando ás nove non podemos dar ceas. Cos hábitos que temos aquí case non dá tempo de dalas pechando ás 22.00 ou ás 23.00 horas. Mentres non haxa horarios normais isto non vai arrancar», explica. Destaca, además, que la limitación de las reuniones sociales a grupos de cuatro no convivientes en el interior -seis en terrazas- tampoco favorece las cenas. A título personal, Bascuas, propietario del restaurante Samaná, ha optado por no reabrir todavía el negocio hasta que la situación se estabilice. La misma decisión han tomado otros restaurantes locales, como el Tasmania, por ejemplo.

En Lalín, Alejandro Iglesias del restaurante Cabanas, representante del sector de la hostelería en la Asociación de Empresarios de Deza coincide con su homónimo estradense en que las cenas siguen vetadas, pero confía en que las 21.00 horas sea el primer paso para poder volver en breve a recuperar aquel horario de hasta las 23.00 horas. Explica que «nadie está pidiendo abrir al 100 % pero a lo mejor abrir un poco más para muchos supone salvarte o no salvarte». Considera que el aumento de los aforos «es un alivio». En Lalín sigue siendo tiempo de cocidos. Iglesias explica que «antes eran pandillas y parejas que quedaban para comer juntas y «ahora son familias, unidades de convivencia». La procedencia sigue siendo la misma, la mayor parte de vecinos de la costa pontevedresa y coruñesa y aunque no se puede comparar con la situación anterior al covid-19, el cocido sigue teniendo tirón. En muchos casos para llevar y ya viaja a otros lares de la mano de restaurantes como este. De hecho, este año el pin del cocido está siendo más exclusivo que nunca, de momento. El Cabanas compró una primera tanta de 700 y pico de los que muchos se fueron fuera de Lalín. Las comidas de negocios dieron paso a cáterin en las empresas en algunos casos, dice.

En A Estrada entre los que sí estaban funcionando desde la reapertura de la hostelería también hay quien ha anunciado públicamente que continuarán cerrando a las 18.00 horas. Es el caso de O Xulia. Otros, sin embargo, aprovecharán la ampliación de horarios, aunque no esperan mucho de ella. Lo hará la Taberna Navegación. Su propietario, Xoán Pichel, explica que «o aumento de horario non dá para ofrecer ceas, pero xa que os venres e os sábados estamos aquí igual, preparando ceas para levar, imos ampliar o horario ata as nove para quen queira tomar un viño», anuncia. «O que si nos vai beneficiar máis e o aumento do aforo ao 50 % no interior para as comidas», cuenta. En Míster Pizza en Lalín indican que «seis persoas non da para moito» a la hora de poder juntarse pero reconoce que al menos, la ventaja es que ampliando el horario a las tardes dan más ganancias consumiciones como cervezas y vinos a los cafés. Manuel Fernández de A Taberna Café explica que «os hábitos da xente foron cambiando e non sabes como vai reaccionar a clientela» aunque considera que con la llegada del buen tiempo, sean más los que salgan a la calle. «Aquí traballamos moito os pinchos e a xente non ten a costume de tomar uns pinchos ás sete da tarde, a cousa queda xusta de tempo».

En la rúa Rosalía de Castro, Sergio Ferradás, de O Barracón, considera importante el aumento del aforo exterior especialmente el fin de semana para poder atender a la clientela que muchas veces se quedaba por la zona esperando mesa. Le alegra que «xa poderemos servir cañas e viños aos que salgan de traballar, que poderán tomarse algo polo menos, é unha alegría, e da máis vida».

Jaime Rodríguez Trigás del Kubos destaca que «polo menos tes tres horas máis, e algo máis de marxe é, pero non é o mesmo que antes». Las limitaciones siguen afectando y los hosteleros también apelan a la responsabilidad de la clientela a la que piden el cumplimiento escrupuloso de las normas y los protocolos. Lo que no quiere nadie es encarar una cuarta ola sino dar pasos hacia delante para evitar nuevos cierres que serían la estocada final para muchos establecimientos de la zona.

Los alojamientos turísticos de la Ribeira Sacra prevén una ocupación del 56% en el puente

Las casas rurales son los que tienen una mayor demanda para este período

Francisco Albo

Los alojamientos turísticos de la Ribeira Sacra tendrán ocupadas respectivamente el 56% y el 51% de sus plazas durante el puente de San José y el período vacacional de Semana Santa. Así se desprende de las consultas realizadas entre las empresas del sector por el consorcio de turismo, que muestran también una clara preferencia de los clientes por las casas de turismo rural y los apartamentos turísticos. En los datos difundidos por el consorcio, estos últimos establecimientos figuran en la categoría «Otros» junto con los hoteles de una y dos estrellas.

Por lo que respecta al puente de San José, en las casas de turismo rural se espera una ocupación del 65%, bien por encima del 50% que se prevé en los hoteles de tres y cuatro estrellas y del 52% en los alojamientos de otro tipo. Para Semana Santa, son estos establecimientos los que tienen una previsión más alta -del 67%-, superando a las casas de turismo rural y a los hoteles de mayor categoría, donde se esperan ocupaciones del 43% y del 42% , respectivamente.

Una tendencia que persiste

Según explica la gerente de la entidad, Alexandra Seara, esta tendencia ya se había notado el verano pasado y se atribuye a que -por el temor a los contagios de coronavirus- los clientes prefieren alojarse en establecimientos donde no haya que compartir espacios comunes con personas desconocidas. «No verán xa houbo unha preferencia moi clara polas casas de turismo rural que se poden alugar na súa totalidade e polos apartamentos turísticos, e para esta nova temporada espérase que vaia suceder o mesmo», señala. Las previsiones de ocupación para el puente y la Semana Santa, dice asimismo la gerente «son moito más altas que as que se barallaban hai un par de meses».

Por otro lado, en lo que toca al puente de San José, el consorcio turístico puntualiza que la ampliación de los horarios, los aforos y los grupos de personas no convivientes, así como la movilidad permitida entre la mayoría de los municipios gallegos son factores que «poden axudar a incrementar estas previsións con reservas de última hora». En cuanto a la Semana Santa, los responsables de la entidad dicen estar convencidos de que la flexibilización de algunas restricciones establecidas por las autoridades sanitarias «vai favorecer o incremento das reservas nos vindeiros días».

Asimismo, el consorcio hizo un llamamiento a la responsabilidad de cara a las personas que tengan previsto visitar la Ribeira Sacra durante estos períodos festivos, señalando que «estamos a falar de concellos de pequeno tamaño con poboación moi envellecida nos que os contaxios poden ter repercusións moi severas». En sus redes sociales, la entidad pide a los visitantes que eviten aglomerarse en los miradores y otros lugares muy frecuentados.

El consorcio, por otra parte, no ha realizado ninguna promoción de la oferta turística del territorio de cara a estos períodos vacacionales. En parte, dicen, para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y por otro lado, «porque os únicos visitantes que poderán vir son residentes en Galicia, onde a Ribeira Sacra xa é ben coñecida, e coas ganas que ten todo o mundo de saír non fai falta animalos a que viaxen».

Inaugurada la nueva temporada de rutas fluviales

Hoy se han abierto las rutas turísticas fluviales por la Ribeira Sacra, un servicio que se abre normalmente en Semana Santa, pero que se ha adelantado este año: «Nesta ocasión decidimos arrancar antes, aproveitando esta ponte festiva -añadió- porque os catamaráns son unha oferta especialmente importante nesta situación de pandemia para axudar a recuperarse aos sectores económicos máis afectados polas restricións sanitarias, como son o turismo, a hostalería e o comercio local».

Las rutas turísticas fluviales de la Diputación en la Ribeira Sacra, según indican los responsables de este servicio, seguirán funcionando hasta finales de año y se adaptarán «ás medidas establecidas polas autoridades sanitarias en cada momento e seguindo protocolos propios da institución provincial no marco da súa actuación para extremar a prevención e a contención da covid-19». De igual modo que el año pasado, el aforo de cada embarcación estará reducido a la mitad de las plazas habituales y la frecuencia de los viajes -añaden desde la Diputación- «está a adaptada para que non embarcadoiros non se produzan concentracións de persoas». Durante todo el recorrido será obligatorio el uso de mascarillas protectoras y en las embarcaciones se harán tareas de desinfección para prevenir posibles contagios.

Durante el actual puente festivo de San José y el próximo fin de semana se ofrecerán recorridos en horarios de mañana y tarde. En abril y mayo, los viajes se harán de miércoles a domingo, así como en el Día das Letras Galegas. En junio, julio, agosto y hasta el 12 de septiembre habrá tres recorridos diarios de lunes a domingo. Desde esa fecha y hasta el puente festivo de diciembre habrá dos viajes diarios de miércoles a domingo.