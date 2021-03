Feijoo comparte en las redes la felicitación de su hijo: «Unha boa nova» entre los periódicos de la mañana

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 19/03/2021 18:28 h

Hasta el 14 de febrero del 2017, Alberto Núñez Feijoo tenía la sana costumbre de levantarse y dedicar un rato a la lectura de los periódicos. Desde esa mañana, cuando nació su hijo, se impuso sin excepción una breve visita a la habitación del pequeño antes de ponerse al día. Este viernes, el presidente de la Xunta se encontró una sorpresa en su rutina matinal: «Sempre é un pracer atopar entre a prensa un regalo tan especial, máis aínda despois de tanto tempo no que as boas novas non abundan. Feliz Día a todos os pais». Feijoo difundió en sus redes sociales tres fotos con el trabajo manual realizado y firmado por «Alberto», con el que aparece en una de las imágenes familiares compartidas, escena que aprovechó para felicitar a todos los padres.

Sempre é un pracer atopar entre a prensa un regalo tan especial, máis aínda despois de tanto tempo no que as boas novas non abundan. Feliz Día a todos os pais pic.twitter.com/zaw0hr3LMQ — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) March 19, 2021

El pasado 1 de marzo, cuando se cumplían doce años de su primera victoria electoral en Galicia, también hizo mención a su paternidad para celebrar aquella jornada: «En lo personal, ser padre. En lo profesional, la mayor honra de mi vida ha sido (y es) servir a Galicia», escribió entonces. Muy cuidadoso con su intimidad familiar, Feijoo también hizo un paréntesis en los comentarios de carácter político en su cuenta de Instagram en agosto del 2019, cuando mostró una imagen jugando con el pequeño en un parque infantil de A Coruña. El texto ya tenía más enjundia: «Galego coma ti». Rememoraba el lema de campaña de Alianza Popular en las elecciones de 1981.