El Gobierno desmiente a la Xunta y asegura que sí le comunicó las obras en el pazo de Meirás

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 18/03/2021 15:06 h

El Gobierno desmiente a la Xunta sobre Meirás y asegura que la Consellería de Cultura conoce las obras que se están realizando en el pazo y que han supuesto un desembolso de casi 400.000 euros de las arcas del Estado, que es el que gestiona ahora el complejo que fue de los Franco. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada,dijo este jueves que a la Xunta se le comunicó por escrito el 5 de marzo lo que se iba a hacer en el pazo, que es un bien de interés cultural (BIC) y por ese motivo está protegido de manera especial.

«Yo me pregunto si en la Xunta hablan entre ellos», ironizó Losada en respuesta al comunicado de la Consellería de Cultura en el que se indicaba que la Dirección Xeral de Patrimonio requirió al Gobierno central un proyecto técnico completo en el que se describan en detalle las intervenciones previstas en el pazo «dada a súa consideración como ben de interese cultural». Ese departamento advierte al Ejecutivo que la presentación de esa documentación es «un paso previo legal indispensable para que ditas obras se poidan realizar, xa que deben contar coa autorización de Patrimonio, tal e como establece a normativa vixente en Galicia».

La Xunta explicaba en ese comunicado que acababa de recibir un escrito del Concello de Sada con información remitida por el Ministerio de Hacienda, en el que se incluyen una serie de intervenciones con una documentación «que resulta incompleta», según la consellería, que indica que hace falta «un proxecto de intervención, asinado por un técnico competente, no que se definan en detalle as diferentes obras, algo que a día de hoxe [por el miércoles] non foi remitido á Xunta».

El delegado del Gobierno recuerda también que responsables de Cultura de la Xunta, junto con miembros de Hacienda y Patrimonio, «vieron la situación y decidieron lo que era urgente realizar». Añadió que «se ha enviado toda la documentación a la Xunta para que tuviese conocimiento de las obras aprobadas por emergencia por el Consejo de Ministros».

El Gobierno informó el martes de que el Consejo de Ministros había tomado conocimiento de la declaración de emergencia de las obras en el pazo y que los trabajos ya habían sido contratados y ya se habían iniciado.