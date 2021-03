El BNG afirma que propietarios de algunas casas nido llevan seis meses sin cobrar

0

18/03/2021 18:26 h

El BNG asegura que la Xunta mantienen deudas con distintos propietarios de casas nido gallegas. La diputada nacionalista Olaia Rodil ha afirmado que algunos «levan dende o pasado mes de setembro, seis meses, sen ningún tipo de ingreso». La asistencia a estos recursos de conciliación específicos para concellos de menos de 5.000 habitantes es gratuita para las familias, siendo la Xunta la que sufraga los costes.

Rodil aseguró que la situación está generando un gran problema a las titulares de esos servicios y anunció que su grupo llevará al Parlamento distintas iniciativas para que se liquiden esas deudas y se busquen fórmulas de pago «que garantan a estabilidade económica deste servizo público». Insistió, además, en que «o problema non é novo», y aseguró que ya sufrieron problemas de pagos en los años 2017 y 2018. «A Xunta de Galicia non pode fomentar a inestabilidade económica», lamentó la parlamentaria del BNG.

Desde la Consellería de Política Social, departamento responsable de estas casas nido, se tildó la acusación del Bloque de «mentira». Según el departamento que dirige Fabiola García, todas han recibido la ayuda correspondiente al año 2020, y ya se está procediendo al pago de las cuantías que corresponden al ejercicio del 2021.

Desde la Xunta explicaron que el proceso está regido por órdenes diferentes según el año de apertura de cada casa nido. Las creadas en el 2018, 2019 o 2020, afirman, ya recibieron el anticipo del 90% de la subvención correspondiente al 2021. Las abiertas en el 2016 o el 2017, sin embargo, aún no han recibido ese anticipo, aunque afirman que lo harán antes de que termine marzo. Argumentan que la fecha de abono es distinta porque la orden de subvención de continuidad, que es a la que tienen derecho por llevar más de tres años en funcionamiento y más cuantiosa, se cerró a mediados de febrero.

Propietarios de casas nido han explicado a La Voz que es habitual que reciban dos pagos al año: uno en el primer trimestre, con alrededor del 90 % de la subvención anual, y otro a finales de año, o incluso enero, con la cantidad restante. Sin embargo, también reconocen que la irrupción del covid complicó las cosas el ejercicio pasado. Por un lado, porque no se cobró íntegro el porcentaje final. Por otro, porque algunas casas nido no cobraron ese 10 % restante al haber solicitado y percibido en meses precedentes una ayuda para autónomos. La propia Consellería de Política Social recuerda que entre los requisitos para cobrar sus subvenciones está no percibir otras ayudas por parte de cualquier otra administración.