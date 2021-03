La presidenta del ADIF cree que el AVE estará listo en otoño «salvo que haya por ahí alguien que nos haga vudú»

0

redacción / la voz 16/03/2021 21:10 h

La presidenta del ADIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, mantiene el horizonte del otoño de este 2021 para que la alta velocidad a Galicia esté en servicio. «A no ser que haya por ahí alguien que nos haga vudú», dijo. «Mis equipos se están dejando la salud para que esto se consiga», indicó en una entrevista concedida a Onda Cero Galicia. Y añadió: «Entiendo el descrédito después de tantas parálisis, tantas incidencias, tantas penurias y tantas, me atrevo a decir, gestiones cuestionables». En este momento, las pruebas van «muy bien» y no se están encontrando con incidencias de calado, afirmó.

Sobre la construcción del tren al puerto exterior de A Coruña, subrayó que es un «problema en bucle», pero ante el cual la Administración estatal va «a hacer todo». El ADIF, anunció, firmará en breve un convenio con el administrador ferroviario luso para agilizar la conexión Galicia-Norte de Portugal.

Críticas en Lugo

Por otra parte, el PP lucense criticó ayer que el ADIF no construya las variantes de Rubián y Cadaval-Os Peares y cree que, con esta decisión, el tren de alta velocidad no llegará a la provincia. Esta reflexión la suscitó la diputada autonómica y presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, después de que la semana pasada la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, presentase el corredor Lugo-Monforte-Ourense, con una inversión de 546 millones. También anunció que las dos variantes, pensadas para acortar los tiempos de viaje, quedan fuera del plan. Entre otras razones por las complicaciones medioambientales.