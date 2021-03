Endurecen las protestas en el Consorcio de Benestar, con huelgas de 24 horas los martes

0

17/03/2021 18:18 h

El personal del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, del que dependen servicios sociales como centros de día o escuelas infantiles de la Galiña Azul, endurece sus medidas de protesta contra la oferta de empleo público anunciada por la Xunta para la entidad. Los paros semanales de tres horas que venían realizando serán sustituidos por huelgas de 24 horas los martes, en semanas alternas. La primera de ellas tendrá lugar el 30 de marzo. Antes de eso, este mismo viernes 19 de marzo a las 12.00 tienen previsto protagonizar una concentración ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña. El martes 30, coincidiendo con la primera huelga, se concentrarán a las puertas de la sede de la Xunta en San Caetano.

Las huelgas de los martes tendrán lugar cada quince días y de manera indefinida, anuncian, hasta que se resuelva el conflicto abierto con el personal temporal, dado que según el sindicato convocante, la CNT, ni la gerencia del Consorcio ni la Xunta han aceptado abrir una mesa de negociación.

Las nuevas protestas aspiran a paralizar la convocatoria de oferta pública de empleo (OPE) anunciada por la Xunta el pasado mes de diciembre, en la que se incluyen alrededor de 1.200 plazas para el Consorcio sin que, según los convocantes de la huelga, se garanticen los puestos de los trabajadores actuales, a pesar de que la mayoría llevan más de una década trabajando para la entidad a través de contratos temporales, en lo que consideran un «fraude de lei e abuso de temporalidade».

«As prazas convocadas levan ocupadas polas traballadoras do Consorcio desde hai anos, entanto a Administración incumpriu a lei que obriga a que as prazas estruturais deberán ser convocadas no prazo de tres anos dende que sexan ocupadas», argumentan desde la CNT, que tilda de «inxusto» el proceso selectivo que ahora se pretende llevar a cabo, al permitir un acceso libre de candidatos, en lugar de dar prioridad a las trabajadoras actuales en un proceso de estabilización de puestos.

Desde la Consellería de Política Social y desde la gerencia del Consorcio, sin embargo, se ha venido defendiendo que las plazas que ahora se ofertan se cubrirán mediante un concurso-oposición en el que se valorará el tiempo trabajado, y que ese es el modelo que se está siguiendo en otras administraciones públicas para convertir en plazas fijas puestos cubiertos de manera temporal. Señalan, además, que la OPE general de la Xunta se negoció con los sindicatos mayoritarios cuenta con el aval de los sindicatos CC.OO, UGT y CIG.

Sin embargo, la CNT han confirmado ya inició un procedimiento jurídico para tratar de impugnar dicha oferta pública de empleo, que incluye las plazas para el Consorcio.

A la huelga está llamado todo el personal del Consorcio, que se hace cargo entre otras cosas de alrededor de 150 escuelas infantiles de la Galiña Azul, 64 centros de día, once centros residenciales y seis viviendas comunitarias de mayores, además de otros servicios relacionados con la inclusión, el tratamiento de la violencia o el programa Xantar na casa.