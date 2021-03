La conselleira Ethel Vázquez cree que los «recortes» de Adif dejan a Lugo sin verdadera alta velocidad

0

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, afirmó este miércoles que el Gobierno gallego está «sorprendido e preocupado» por los «recortes que asume Adif en el corredor ferroviario Lugo-Monforte-Ourense, porque al renunciar a la ejecución de las variantes de Os Peares y Rubián, condena a los lucenses a «non ter alta velocidade». «A Xunta non pode quedar coa boca calada» cuando se concreta una reducción en la inversión prevista que, según Vázquez, pasa de unos mil millones de euros a unos quinientos.

«Sorpréndenos e preocúpanos que a Adif lle pareza irrelevante esa redución do 27 % no tempo de desprazamento entre Lugo e Ourense» -respecto al que se obtendría de ejecutarse las citadas variantes-. Según la conselleira, supone que los ciudadanos tendrán que emplear al menos veinte minutos más en ir de una localidad a otra, lo que para ella significa que no disfrutarán realmente de la alta velocidad.

«O único que estamos vendo por parte do Goberno de España son promesas incumpridas», lamentó la responsable de Infraestruturas de la Xunta. «O ministro -de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- Ábalos comprometeuse a que a alta velocidade chegaría a Lugo en 2021, está nas hemerotecas», precisó Vázquez, «pero agora vemos que o Gobierno trae noticias dunha demora ata o 2024» en la ejecución de esas obras.

En cuanto a la estación intermodal de Lugo, la conselleira aprecia que «hai falta de interese» por parte del Gobierno por seguir avanzando, dado que, en su opinión, ofrece «escusas permanentementes». «Se queren licitar, que a liciten xa. Non vamos poñer ningún impedimento», añadió Ethel Vázquez, quien recordó que el ministro Ábalos presentó el proyecto en campaña electoral.