Bugallo se somete hoy a la cuestión de confianza para sacar adelante el presupuesto de Santiago

Se someterá a ella el día 17 al rechazar las cuentas toda la oposición

El alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, tendrá que vincular la aprobación de los presupuestos municipales de este año a una cuestión de confianza. Sus diez concejales (en una corporación de 25) fueron insuficientes para sacarlos ayer adelante. Le bastaba con la abstención del PP (8 ediles) o de Compostela Aberta (5) -el BNG, con dos, no es decisorio en este caso-, pero se encontró de frente con un contundente rechazo de toda la oposición, que le mantuvo el pulso hasta el final tras reclamar durante toda la semana una voluntad para el acuerdo que no apreciaron a lo largo del proceso negociador abierto a finales de enero. La lectura del gobierno ha sido otra: una posición no muy realista de las demandas opositoras con respecto a la capacidad del Ayuntamiento para asumir más gasto corriente, pese a que la disponibilidad presupuestaria se eleva este año a 125 millones, un 7 % más.

Seguir leyendo