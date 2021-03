Menos denuncias por violencia machista en el confinamiento en Galicia: «Estaban en casa bajo el control de sus agresores»

0

15/03/2021

Los juzgados recibieron menos denuncias por violencia machista el año pasado. Pero ese dato no significa que la lacra haya disminuido. Todo lo contrario, se debe a las dificultades que las víctimas han tenido para denunciar durante el estado de alarma y, en especial, durante los meses de confinamiento. Lo advierte Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la violencia machista: «No es un dato que pueda llevarnos al optimismo, pues no equivale a un descenso real en el número de casos de violencia machista, sino que pone de manifiesto las dificultades añadidas que las víctimas han tenido para denunciar a sus agresores». Carmona asegura que la situación ha sido muy dura para muchas mujeres (el Observatorio estima que una 17.000 en toda España), que dejaron de denunciar «por encontrarse en casa, bajo el control constante de sus agresores, por las dudas sobre si podían o no salir, por el miedo a que les pasara algo a sus hijos».

Esa situación también ha tenido una importante incidencia en Galicia, donde los juzgados recibieron 6.097 denuncias por violencia machista en el 2020, lo que supone un 7 % menos que en el 2019, cuando se presentaron 6.551. La disminución se ha reflejado en toda Galicia, pese a que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer se consideraron actividad esencial y siguieron funcionando. La mayoría de las denuncias llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima (4.831, que suponen un 79,2 %).

Sin embargo, la bajada en el número de denuncias no significó un descenso del de víctimas, ya que el Poder Judicial registró un total de 6.063 mujeres víctimas de violencia machista en Galicia, ligeramente por encima que en el año 2019, cuando se contabilizaron 5.997.

El doble renunciaron a declarar contra su agresor

Otro aspecto destacable del 2020 es 672 víctimas se acogieron a la posibilidad de no declarar como testigos contra su supuesto agresor, un 83,6 % más que en el ejercicio anterior. En el 2019 habían hecho uso de ese derecho 366 mujeres. En los juzgados de violencia sobre la mujer de Galicia se solicitaron 2.009 órdenes de protección y seguridad de las víctimas, de las cuales se adoptaron 1.291. Los juzgados de menores enjuiciaron el año pasado a nueve personas por violencia machista, frente a las once dle 2019.

Los juzgados gallegos de violencia sobre la mujer enjuiciaron el año pasado a 748 personas, de las cuales 634 fueron condenadas, es decir, el 84,76 %. En cuanto a la relación que mantenían las víctimas con los denunciados, la estadística refleja que en su mayoría, el 38,42 %, eran exparejas.

Galicia, con 43,3 víctimas por cada 10.000 mujeres, se sitúa como la cuarta comunidad con la tasa de violencia machista más baja de España, por detrás de Castilla y León (39), Aragón (40,2) y Extremadura (41,4). En el conjunto del Estado la tasa es de 60,2.