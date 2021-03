La Xunta recurre la sentencia de Meirás al entender que los Franco actuaron de mala fe

0

redacción 14/03/2021 12:43 h

La Xunta acaba de presentar en la Audiencia Provincial de A Coruña un recurso extraordinario, que será elevado al Tribunal Supremo, por infracción procesal y recurso de casación a la sentencia dictada el pasado febrero en la que se obliga a indemnizar a la familia Franco por el mantenimiento realizado al pazo de Meirás durante los años que estuvo bajo su propiedad. El escrito concluye que, a la vista de los hechos probados en el fallo, resulta contradictorio aplicar la calificación de «buena fe» en la posesión del inmueble por parte de Franco y su familia. La decisión de recurrir de la Xunta está en línea con la postura adoptada por el Gobierno gallego desde el inicio del proceso judicial, en el que actúa como parte coadyuvante de la Administración general del Estado, que es el demandante principal.

El recurso presentado por el Gobierno gallego subraya la incoherencia que supone que la resolución judicial califique, por una parte, la posesión de la familia Franco sobre las torres de Meirás de buena fe y, por otra, entienda probado que fueran conocedores del contexto en el que se adquirió el inmueble. En este sentido, según avanzan desde la Xunta en un comunicado, entiende que quedan infringidas las normas procesales al concurrir en una contradicción entre los elementos probados en la propia sentencia y las conclusiones.

De ahí que, como añade el escrito, «á vista dos feitos probados declarados na sentenza, non pode deducirse, sen atentar contra as regras máis elementais da lóxica e da razón, que estamos ante unha posesión de boa fe, pois é obvio que Francisco Franco non só era coñecedor do vicio do seu título, senón que ademais fixo intentos forzados para ocultalo», detalla o escrito. Al mismo tiempo dice que «houbo unha transmisión da mala fe á súa filla, posto que existen feitos declarados na sentenza que necesariamente conducen a pensar que a mesma era consciente do vicio da posesión» por parte de su progenitor.

La asesoría jurídica de la Xunta concluye que los propios pronunciamientos de la sentencia son los que permiten sustentar que «a posesión» de Francisco Franco era de mala fe. También incide, según el comunicado del Gobierno gallego, en que su mujer y su hija eran conocedoras de esta situación y por lo tanto debe de revocarse la decisión judicial que reconoce que los demandados tienen derecho a recibir una liquidación posesoria en condición de buena fe.