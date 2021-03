El PSdeG insta a la Xunta a garantizar que las empresas no discriminen por sexo a los alumnos de prácticas de FP

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 14/03/2021 13:59 h

El caso de la alumna de FP del concello coruñés de Culleredo que fue rechazada para hacer prácticas de final de curso en una empresa por no tener vestuarios ni ropa femenina ha llegado al ruedo político. Esta mañana la portavoz de Igualdad del PSdeG en el Parlamento, Noa Díaz, reclamó a la Xunta que garantice que las empresas que ofrecen práficas de Formación Profesional no discriminen a los alumnos por sexo: «Que a Xunta dispoña os mecanismos precisos para corrixir calquera discriminación e que sancione os incumprimentos en futuras prácticas», dijo la diputada, quien matizó que resulta «incrible que isto suceda no século XXI».

Díaz también demandó al Ejecutivo autonómico saber qué medidas piensa adoptar al respecto para solucionarlo, al tiempo que anunció que presentará iniciativas parlamentarias para reclamar al Gobierno gallego que incluya una cláusula específica en los convenios que impida a las empresas que ofertan plazas para alumnado de FP discriminar por sexo a los demandantes. También avanzó que preguntará a la Xunta cuántas quejas o denuncias por este tipo de practicas discriminatorias se llevan producido en los últimos diez años.