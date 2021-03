La Guardia Civil detecta 3.500 vehículos sin ITV en solo dos meses en las carreteras gallegas

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 14/03/2021 05:00 h

«Es que casi no muevo el coche del garaje». Esa es una de las disculpas más utilizadas por los conductores cuando son sorprendidos al volante de un coche que no ha pasado la ITV. «Que digan que no mueven mucho el coche es casi peor, porque eso significa que puede que lleva mucho tiempo sin pasar una revisión», explica el guardia civil Héctor Teixeira. Él y sus compañeros de la Agrupación de Tráfico de Galicia han descubierto este año a muchos de esos conductores que «no mueven mucho el coche» y que no acudieron a la cita con la inspección técnica de vehículos. O peor: que han ido a la ITV, le han detectado un defecto grave y no lo han reparado. «Esos coches son un verdadero peligro», advierte Teixeira.

En solo dos meses, enero y febrero, la Guardia Civil ha descubierto 3.439 vehículos que no tenían la ITV en regla. La mayoría, 2.721, son turismos y furgonetas. Después les siguen camiones, motos y ciclomotores. El elevado número de vehículos detectados por la Guardia Civil sin tener la ITV en regla es preocupante, pero solo es una parte del problema. En estas cifras no se incluyen ni los que han sido descubiertos a través de los lectores y cámaras de la Dirección General de Tráfico ni por las policías locales.

El control de las condiciones técnicas en las que sale un vehículo a la carretera es uno de los cometidos diarios de las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. «Cada vez que paramos a un vehículo en un control o por una infracción, siempre hacemos una especie de pre-ITV del coche. Comprobamos neumáticos, alumbrado... Y, por supuesto, la documentación, para saber si todo está en orden», explica el guardia civil. Además, las patrullas disponen de tecnología que les permite saber si un coche que está circulando tiene la ITV en regla.

El año pasado, los agentes de Tráfico denunciaron en Galicia a más de nueve mil conductores por infringir la normativa que obliga a pasar la revisión de la ITV. Pero ese dato no es comparable con otros ejercicios, ya que hay que tener en cuenta que las ITV estuvieron cerradas durante el estado de alarma y después se establecieron varias prórrogas para vehículos que debían pasar la inspección en el 2020. Esos aplazamientos terminaron el pasado 2 de marzo, por lo que ahora ya no hay disculpas legales para retrasar la inspección.

Y hay que tener en cuenta que la ley obliga a que todos los vehículos matriculados o puestos en circulación se sometan a la inspección técnica, por lo que el control policial también incluye a vehículos que no estén en movimiento. La sanción por no pasar la ITV en la fecha indicada es de 200 euros, igual que si el vehículo circula con una ITV desfavorable. La multa asciende a 500 euros si el informe de la inspección es negativo por defecto grave.

«La ITV salva vidas»

«Está demostrado que la ITV salva vidas», dice Carmen Fernández, portavoz de SYC-Applus, concesionaria de las 26 estaciones de ITV gallegas. Señala que las inspecciones de vehículos son una parte muy importante en relación con la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

Apunta que el año pasado las ITV gallegas rechazaron a un 24 % de los vehículos. «Sus conductores no sabían que tenían un problema grave que afectaba a la seguridad vial. Haber pasado la ITV supuso que esos vehículos han sido reparados y puestos de nuevo en circulación con todas las garantías», explica Fernández.