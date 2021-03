Feijoo reprocha al Gobierno que, en plena pandemia, fomente la intriga y el caos

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

13/03/2021 14:48 h

El PP gallego reunió este sábado en Santiago al comité ejecutivo del partido, en el que oficializó la absorción de ese laboratorio de ideas que representa la Fundación Alfredo Brañas, que ahora será presidida por José Manuel Romay Beccaría, presente en el acto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, fue el encargado de clausurar el encuentro, ensalzando la «integridade e honestidade» del exministro de Sanidad que también fue su mentor político. Y acto seguido cambió el registro al castellano para situarse como antagonista del Ejecutivo de Pedro Sánchez y advertir que, en plena pandemia y con el estado de alarma vigente, España no se merece un Gobierno que se dedica «a las maniobras, a las intriga y a las conspiraciones», alentando tres mociones de censura en Murcia, Madrid y Castilla y León.

El líder de los populares gallegos reivindicó en su intervención la política como «actividad noble», en la que sean los ciudadanos los que digan cada cuatro anos si hay o no que cambiar a un gobierno o a un partido. «Creo en la política que resuelve los problemas de la gente y no los crea», subrayó, en la que une a la sociedad y no la que divide, y por esa razón dijo que entendía perfectamente el «desencanto» que la actual política genera entre los ciudadanos.

«España no merece a los que creen que la política es un tablero de ajedrez», añadió Feijoo, ni tampoco a quienes la ven como una serie de televisión o un laboratorio de estrategia. «Eso es antipolítica», puntualizó, antes de criticar a los nuevos partidos que venía a regenerar la vida política, en alusión velada a Ciudadanos y a Podemos, y que ahora «están haciendo la política más cutre y decadente».

Fue muy más directo cuando aludió al Gobierno de Sánchez y a los «políticos que se dedican a la división y al caos». Insistió, de hecho, en que España no se merecía «un partido que dice estar al mando del Gobierno español y que presentan tres mociones de censura de forma continuada en la misma mañana», en referencia al PSOE, y celebró «que la deslealtad no tenga premio en Murcia».

Concluyó el presidente gallego su discurso llamando a conjugarse contra los políticos que hace de la intriga y la deslealtad «su catecismo permanente» y felicitó a los presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de Castilla y León, Fernández Mañueco, «porque han sido capaces de blindar sus gobiernos de cualquier intriga», a la vez que deseó que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno unido y estable a partir del 4 de mayo.