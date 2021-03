Pontón reprueba la «chulería» del PPdeG con su mayoría absoluta, que ve «inútil» para la hostelería

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

11/03/2021 14:29 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reaccionó este jueves con palabras reprobatorias al comentario jocoso que el PPdeG deslizó en las redes sociales, en el que decía no tener constancia que Ciudadanos o Podemos registraran en Galicia una moción de censura contra el Gobierno de Feijoo, algo imposible pues no tiene presencia en el Parlamento. La dirigente nacionalistas tildó de «frivolidade» y «chulería» el tuit de los populares, y advirtió que lo importante no es tener una mayoría absoluta, sino las respuestas que se le dan a los problemas de los ciudadanos.

«E vemos na hostalería como a maioría asboluta de Feijoo é absolutamente inútil», recriminó Pontón, tras mantener un encuentro en las dependencias parlamentarias con los representantes de la Plataforma Galega en Defensa da Hostalería, al término del cual volvió a invocar la necesidad de que la Xunta impulse impulse de inmediato «un plan de rescate real» del sector, con medidas que van desde las compensaciones por pérdidas hasta las bonificaciones fiscales, pasando por la exoneración en el pago de las cuotas de los autónomos.

Sobre la tormenta política desatada en España con las mociones de censura registradas en varias comunidades, y el contrapunto de la mayoría absoluta de la que presume el PP en Galicia, la líder del BNG dijo que le tuit difundido por el PPdeG sobre este asunto le parece «un exemplo de chulería», pues aseguró que lo útil para los ciudadanos no es la mayoría absoluta en sí, sino las respuestas y las medidas que se promueven con ella. Sospecha, además, que el tuit de los populares gallegos pudo no sentar entre bien entre los gobiernos de este mismo partido, como los de Murcia, Madrid o Castilla y León, que tiene que enfrentar las mociones de censura.

También aludió Pontón a la convocatoria electoral realizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a su comentario colgado en las redes en la que invitaba a escoger el próximo 4 de mayor entre socialismo o libertad. Pontón se declaró incapaz de interpretar a Ayuso, pero sí cuestionó su gestión de la pandemia. De hecho, tildó la convocatoria de «novo delirio», al advertir que «para ter liberdade hai que estar vivo» y promover medidas que preserven la seguridad y la salud de las personas, y no que fomenten los contagios. Valoró, en todo caso, que lo que se puede ver en Madrid es una batalla de liderazgo entre la derecha y la extrema derecha, entre el PP y Vox.