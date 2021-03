Educación unifica el proceso para la revisión de calificaciones en todas las etapas

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 11/03/2021 16:50 h

La Consellería de Educación ha publicado una nueva normativa que fija «mediante un procedemento estable» el procedimiento de reclamación de calificaciones y decisiones de promoción y titulación, de forma que unifica este proceso «para todas as etapas educativas».

Hasta el momento, las etapas de la ESO y Bachillerato se regían mediante una resolución para cada curso académico, un procedimiento que se elimina y se estandariza con la orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que establece «as garantías para unha avaliación do alumnado conforme a criterios públicos e obxectivos, e cun procedemento de reclamacións reglado».

La Consellería ha subrayado en un comunicado que, con esta orden, «avánzase así na transparencia de avaliación e dótase dunha maior seguridade aos alumnos, ás familias e aos docentes, ao tempo que se facilita o traballo das direccións dos centros docentes e das xefaturas territoriais».

Con todo, en el caso del 2º curso de Bachillerato, la Consellería dictará instrucciones específicas para cada curso académico con el objetivo de «axilizar as revisións das reclamacións co tempo suficiente para que alumno coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba de acceso a estudos superiores».

La disposición establece, «en aras da obxectividade», que los centros escolares tendrán que incorporar, en sus normas de organización y funcionamiento interno, el reglamento de los procedimientos, plazos y canales de comunicación con los alumnos o con las familias para atender las incidencias que pudiesen aparecer en el proceso de evaluación del aprendizaje y ejercer su derecho de reclamación ante calificaciones o decisiones.

También deberán publicar los criterios generales de evaluación, promoción y titulación que la comisión de coordinación pedagógica y el equipo docente establezcan respectivamente en las propuestas curriculares y en las programaciones didácticas.

Otro de los puntos a proteger es «la comunicación fluida con los progenitores o representantes legales de los alumnos», que podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren oportunas, aunque la reclamación formal se deba ceñir, únicamente, a las calificaciones finales.