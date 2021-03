PP y BNG afean a los socialistas el cambio de criterio en torno al recurso sobre el pazo de Meirás

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

10/03/2021 14:32 h

El Parlamento gallego se adhirió este miércoles a la decisión expresada tanto por el Gobierno central como por la Xunta de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre el pazo de Meirás que obliga a compensar económicamente a los herederos de Franco por los gastos contraídos en el inmueble desde 1975. Y aunque el acuerdo político se votó por unanimidad, el debate se desarrolló con polémica, pues tanto el PP como el BNG afearon el cambio de criterio del Gobierno y de la Abogacía del Estado en torno al recurso, algo que negó de manera tajante el PSdeG, hasta el punto de cuestionar las informaciones periodísticas que hace 20 días daban por hecho que no habría recurso.

El texto aprobado por el Parlamento gallego es, ahora mismo, una redundancia, pues llama a demandar de la Administración del Estado y de la Xunta «que interpoñan os recursos oportunos» contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, algo que ya se anunció que se iba a hacer. De hecho, tanto el Concello de Sada como el colectivo Iniciativa Galega pola Memoria se felicitaron este miércoles por el «cambio de criterio» del Gobierno central por decidirse a recurrir, en línea con lo que hicieron antes el propio Concello de Sada, pero también el de A Coruña y la Diputación provincial.

El diputado del BNG Luís Bará llegó a decir durante el debate que la presión ejercida por los colectivos e instituciones a favor del recurso le habían «dobrado o pulso» al Gobierno de Pedro Sánchez, «que inicialmente non tiñan pensado recurrir», dijo. Esta interpretación fue cuestionada de manera airada en el hemiciclo por el diputado y vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena: «Non é certo que lle dobraran o pulso ao Goberno central e tampouco é certo que o Goberno emitira unha nota de prensa dicindo que non ía recurrir».

Para los socialistas, por tanto, no hubo ningún tipo de rectificación ni cambio de criterio. Y las noticias recogidas por varios medios hace tres semanas, que daban cuenta de que el Gobierno central renunciaba al recurso, son para Arangüena «só informacións periodísticas sobre as deliberacións que se estaban dando na Avogacía do Estado», pero no respondían, a su entender, a una decisión cerrada.

En cambio, el popular Alberto Pazos le dio la vuelta a la situación, pues sacó a relucir la palabras de varios dirigentes socialistas, entre ellas la de Gonzalo Caballero, con las que decía que «era case imposible recurrir». Y aparte hubo «informacións periodísticas, si, pero de todos os periódicos», remarcó. «E claro, inventáronas e non tiveron que ver con ningunha consulta ao Goberno ou á Avogacía do Estado», esgrimió con ironía, antes de concluir que la posición que mantuvo el PSdeG en este asunto se correspondía siempre con la última llamada que recibía su secretario xeral desde Madrid,