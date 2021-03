Pontón insta a Feijoo a que deje de «xogar ao despiste» y aclare si se reunirá con la líder de la oposición

0

La Voz de Galicia

Santiago 10/03/2021

«Que diga que si ou que non, pero que responda». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió este miércoles al presidente de la Xunta que deje de «xogar ao despiste» y aclare si acepta mantener una «reunión bilateral» con la líder de la oposición en Galicia con el fin de analizar la crisis provocada por la pandemia, las medidas de reactivación y los proyectos que optan a los fondos Next Generation. Después de que Alberto Núñez Feijoo emplazara a los representantes de la oposición a pactar entre ellos el formato para reunirse con él, Pontón remitió una nueva carta al jefe del Ejecutivo en la que insiste en su petición de encuentro a dos, y requiere una respuesta formal «por un mínimo de cortesía e diría que de educación».

En la misiva enviada a Feijoo, Pontón expresa su «sorpresa» por que el presidente de la Xunta se remita a una tercera fuerza política, en este caso el PSdeG, «para fixar a súa axenda». Asegura que es el mismo desconcierto que sentiría el líder nacional del PP, Pablo Casado, si demandara un encuentro con Pedro Sánchez y este respondiera «botando balóns fóra» o apelando a un tercero para configurar la cita.

También resulta sorprendente para la líder del BNG que el mandatario autonómico pretenda vincular el encuentro con ella al resultado de la comisión especial para la reactivación económica creada en el Parlamento, como si la dirigente nacionalista «estivese obrigada a pasar algún tipo de exame previo» para un encuentro que formaría parte de la normalidad democrática. De hecho, Pontón recuerda que el líder del PPdeG sí aceptó este tipo de reuniones con otros dirigentes políticos, desde luego con todos los del PSdeG, y también con varios del Bloque, por lo que se preguntó qué es lo que le molesta de ella: «Que sexa muller, nacionalista ou feminista?».

Insiste Pontón en que las diferencias que pueden tener sobre determinadas cuestiones dos fuerzas políticas como el PP y el BNG son «obvias», aunque, en su opinión, eso no debería ser un impedimento para que las relaciones mutuas se pudieran desarrollar desde la «seriedade que nos obriga a responsabilidade que nos outorgaron as urnas». Advierte que la situación actual generada por la pandemia no deja margen para jugar al despiste, porque la ciudadanía pide «luces longas, diálogo e negociación», así que se mantiene a la espera de una respuesta y concluye su carta a Feijoo con un «cordial saúdo».