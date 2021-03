Educación suspende el concurso de 81 millones para su transporte escolar por los errores del contrato

0

La Voz de Galicia p. g.

redacción / la voz 09/03/2021 20:12 h

La Xunta acaba de desistir de uno de los contratos donde se invierte más dinero público: los autobuses escolares. Aunque en este caso no son todas las rutas, sino las que quedaron en manos de la Consellería de Educación, menos de la mitad de todas las existentes. El resto las gestiona la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade al tratarse de modalidades de transporte compartido con reserva para estudiantes. El concurso tuvo que anularse después de que distintas empresas y colectivos interesados -los padres y madres de O Courel, por ejemplo- detectaran una serie de errores que fueron luego confirmados por la consellería y que desembocó en la resolución que anula definitivamente el concurso, adelantada ayer por el diario digital Praza.

Después de múltiples prórrogas de las concesiones vigentes, el Consello de la Xunta aprobó en diciembre la licitación, por 81 millones de euros, de las líneas de autobús necesarias (unas 1.500) para transportar a los escolares de 424 centros durante los dos próximos cursos. Durante el proceso de presentación de ofertas, se comprobó que existían múltiples errores en los pliegos, como «ausencias de paradas necesarias, utilización de vehículos non axustados ás características das estradas, erros no deseño de expedicións ou número de persoal acompañante necesario».

La decisión de suspender el procedimiento, alega la consellería en su resolución, se debe a que estos errores «poderían ter transcendencia no desenvolvemento de proceso de adxudicación e na execución posterior do contrato», de ahí que en un primer momento se suspendiera el plazo de presentación de ofertas para comprobar la veracidad de las alegaciones. La revisión técnica realizada confirmó que era así y que muchos de esos errores no eran subsanables, al tiempo que el Tribunal Administrativo Contractual de Galicia decretaba la suspensión temporal de la contratación.

En la decisión de suspender el concurso pesó que las modificaciones que deben llevarse a cabo implican cambios al alza en la financiación del transporte escolar que es competencia de Educación, y este hecho obliga a dejar sin efecto el proceso de contratación que estaba en marcha.

Se inicia ahora la preparación de un nuevo contrato «tras o estudo de posibles alternativas que permitan a execución do contrato con todas as garantías técnicas necesarias para o correcto funcionamento e execución dun servizo da importancia que ten o transporte escolar», se asegura en la resolución. La ventaja es que, en principio, no hay empresas perjudicadas, pues el proceso estaba en fase de presentación de ofertas. Fuentes de Educación explicaron que se trata de un paso administrativo lógico tras suspenderse el proceso de presentación de ofertas. «Es necesario hacerlo para introducir las mejoras en la licitación. Pero el servicio continúa funcionando con normalidad y el proceso para la nueva contratación se reanudará mejorado».