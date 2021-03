CC. OO. da por hecho que Renfe eliminará los trenes hotel de Galicia a Madrid y Barcelona

0

La Voz de Galicia p. g.

redacción / la voz 09/03/2021 19:42 h

Los trenes hotel a Madrid y Barcelona se retiraron de la circulación con motivo del inicio del estado de alarma, no volvieron a circular en la desescalada, y hace unas semanas fueron trasladados fuera de Galicia para terminar en los talleres de Renfe. Ahora, el sector ferroviario del sindicato CC. OO. da por hecho que la operadora ferroviaria pública va a eliminar este servicio y se opone frontalmente a esta decisión. En el cierre de su congreso autonómico, el sindicato aprobó una resolución en la que «rexeita a decisión de Renfe de non recuperar as conexións nocturnas con Madrid e Barcelona que se prestaban mediante os trens hotel. Tras múltiples intentos de suprimilos, a empresa aproveita a crise do covid-19 para dar o peche definitivo a estes servizos», alegan. Y calculan que, de confirmarse esta supresión, «a perda de emprego en Galicia supoñería arredor de máis de cen postos de traballo, 46 deles directos, boa parte dos cales están actualmente en ERTE».

Gregorio Bermejo, reelegido coordinador del sector Ferroviario de Comisiones Obreras, destacó que estos servicios «son fundamentais para Galicia pois moitas persoas optan por este sistema de transporte por ser un medio menos agresivo e representar un estilo de viaxe máis tranquilo e respectuoso co medio ambiente». De hecho, con la tendencia cada vez más extendida de evitar los vuelos en avión, algunos países como Austria o Francia están recuperando las conexiones nocturnas, que se fueron suprimiendo con la extensión de la alta velocidad.

«Mala xestión»

El sindicato rechaza «os criterios economicistas» esgrimidos por Renfe para adoptar estas medidas. Aducen que gran parte de las pérdidas se deben a una «mala xestión da empresa», con un elevado número de incidencias y retrasos que obligan a indemnizar a los usuarios afectados. En Comisiones creen que debe haber una apuesta decidida por el ferrocarril convencional y esta decisión iría en sentido contrario. El sindicato hace un llamamiento a la Xunta para que reclame al Ministerio de Transporte el mantenimiento de estos servicios.