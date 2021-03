Siete testigos serán clave para revisar la condena a Audasa por los atascos de Rande

0

La Voz de Galicia

09/03/2021 12:50 h

Siete conductores afectados por los atascos y retenciones generadas en la AP-9 por las obras de ampliación del puente de Rande se convertirán el día 24 en testimonios claves para endurecer, rebajar o no variar la sentencia por la que fue condenada la concesionaria Audasa a reembolsar los peajes a los usuarios que hubieran resultados perjudicados por dichas incidencias ocurridas entre el 2015 y el 2018.

La Audiencia Provincial de Pontevedra consideró ante los recursos presentados por la propia Fiscalía y la plataforma de afectados En-Colectivo que «los interrogatorios de testigos propuestos por los demandantes son útiles y pertinentes» para revisar si la sentencia por la que Audasa fue condenada a devolver los peajes cobrados durante 81 incidencias y retenciones de tráfico está ajustada a los perjuicios causados o debe añadir una indemnización por los daños económicos y personales causados o incluso extenderse a la práctica totalidad del tiempo que duraron las obras, como persiguen los recurrentes.

El tribunal ha acotado a siete personas los testimonios a escuchar en lugar de extender las comparecencias a todos los denunciantes, al entender que sus experiencias fueron similares. En-Colectivo aportará las versiones en la vista del recurso de cuatro afectados de los 81 que solicitó, mientras el la Fiscalía llevará a tres más. «No puede entenderse que personas que, según las partes proponentes, utilizaron asiduamente durante ese período el tramo de la autopista en obras, no tengan nada que aportar a los hechos del proceso», se indicó en el nuevo auto corrigiendo el fallo anterior, en cuya resolución sí comparecieron testigos aportados tanto por la concesionaria como por la propia Administración central, que cerró filas en el caso con Audasa.

La sentencia dictada por el Juzgado Mercantil de Pontevedra concluyó que los peajes fueron «cobrados de forma abusiva», como defendió el Ministerio Fiscal, que fue la instancia que interpuso la denuncia inicial.

También acepta la Audiencia para la nueva vista del día 24 el recurso de la Fiscalía para que se analice la página web de Audasa, con la intención de comprobar si avisa o no a los conductores de incidencias en el vial y posibles retenciones por obras, extremo que resultó fundamental en la condena inicial dado que esta se basó en que los automovilistas carecían de datos sobre los atascos para poder decidir si tomaban la autopista o no, pagando en cambio los peajes íntegros de forma abusiva, según dictaminó el fallo del tribunal. El Ministerio Fiscal deja caer en su recurso que la concesionaria no cumple con esa premisa, pese a lo argumentado en sentido contrario en el juicio.

El presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, recalca que la celebración de vistas en segunda instancia «no es demasiado frecuente», señala para poner en valor la cita del día 24, por lo que califica de «éxito» que se pueda escuchar en el tribunal a parte de los afectados.