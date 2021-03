La movilización del 8M provoca un tenso careo entre Pontón y Feijoo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

09/03/2021 15:50 h

A Ana Pontón le genera «arrepíos» lo que hace el PP en materia de igualdad, y Feijoo ve «indecente» que la líder del BNG crea que la defensa del feminismo es patrimonio suyo. Las movilizaciones reivindicativas del Día Internacional de la Mujer provocaron este martes un tenso careo parlamentario entre el presidente de la Xunta y la jefa de la oposición, a cuenta de la hoja de servicios exhibida por el primero en políticas de igualdad y conciliación, que Pontón considera abiertamente deficientes.

La portavoz nacional del BNG fue la encargada de abrir el debate asumiendo en primera persona el éxito y la «responsabilidade» que imperó en las protestas del 8M y poniendo sobre la mesa que la pandemia aumentó la precariedad laboral femenina. Enumeró que 15.600 mujeres abandonaron el mercado laboral para dedicarse a los cuidados, que ocho de cada diez puestos de trabajo destruidos los ocupaban mujeres y que, justo en el año en que muchas profesionales lo dieron todo combatiendo el covid-19 en primera línea, «vimos como se cuestionaba o dereito a manifestarse» desde «a dereita e a extrema dereita», lo que calificó de machismo político.

Feijoo desgranó las medidas impulsadas por el PP en materia de igualdad, remontándose al plan y a la ley de igualdad aprobados por la Xunta de Manuel Fraga cuando -remarcó- Pontón ya era diputada autonómica, y advirtió que en este tipo de asuntos convendría «buscar menos confrontacións» y explorar más acuerdos.

A la líder del BNG pareció no agradarle la alusión a su pasado, pues replicó que, hace 30 años, ella estaba «no instituto», mientras que Feijoo «xa estaba privatizando a sanidade pública». Acto seguido, exhibió una lista de reproches hacia el PPdeG. Criticó que en el Parlamento votaran en contra de destinar el 1 % del presupuestos a la lucha contra la violencia machista y acusó directamente a Feijoo de que su «gran contribución» en materia de igualdad fuera utilizar la figura de Pardo Bazán «para branquear o franquismo», o que Feijoo, como representante de la derecha, condenara «o dereito a mobilizarnos» este 8M, al tiempo que confesó que le daban «arrepíos» ver que el Gobierno gallego no presenta propuestas para combatir la precariedad laboral que se agravó en el último año con las mujeres.

El mandatario autonómico también elevó el tono contra Pontón en su última intervención, advirtiendo que su pregunta no iba en a favor de la igualdad, sino «en contra do PP». «Pensa que a igualdade é patrimonio seu?», preguntó retóricamente. Dicho eso, afeó que el BNG intente apropiarse de algo «que nos convoca a todos», y advirtió que las mujeres que votan al PP no son menos inteligentes ni creen menos en la igualdad que las que votan al BNG. Y concluyó Feijoo diciendo que le parecía una «indecencia» que la líder del Bloque llegara a decir que el PP estuviera en contra de que las mujeres pudieran hacer protestas en el 8M.