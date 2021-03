Feijoo reivindica a Pardo Bazán y los 30 años del primer plan de igualdad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 06/03/2021 17:22 h

El PPdeG ha celebrado el 8M este sábado en un hotel de Santiago en el que su líder en Galicia reivindicó los posicionamientos políticos de su partido, incluso antes de que él llegara al poder. Alberto Núñez Feijoo aprovechó su intervención en un pequeño acto con mujeres para recordar que el Gobierno de Manuel Fraga ya impulsó hace treinta años un plan de igualdad que él mismo ha defendido desde que se hizo con las riendas de la formación gallega hace 18 años y que, aseguró, se ha encargado de apuntalar desde el Ejecutivo con siete actualizaciones de la normativa con la que ha intentado «sumar» frente a los que han apostado por «enfrontar» a la sociedad. Según Feijoo, «parece ser» que las mujeres votan más al PP que los hombres, por lo que concluyó que gracias «a elas» pueden seguir en la Xunta tomando determinaciones como la de crear una Consellería de Emprego e Igualdade, dos ramas que ve «lóxico» que vayan unidas por entender que el trabajo y la actividad económica son claves para reducir las desigualdades. Desigualdades que siguen existiendo y que se acentúan con situaciones como la que ha provocado la pandemia, «que mudouno todo salvo que son as mulleres as sofren máis os efectos das crises», de ahí que considere las reivindicaciones más oportunas que nunca siempre que sean «prudentes, cumprindo as medidas sanitarias e cun comportamento cívico».

El dirigente popular aprovechó las celebraciones orgánicas del 8M para intensificar su defensa de la figura de Emilia Pardo Bazán, e insistió en su tesis de convertir el Pazo de Meirás en un lugar que sirva de punto de encuentro para el feminismo de Galicia, España y Europa. Sobre esta propuesta, lamentó que algunas formaciones insistan en «impoñer visións partidistas» ante figuras que marcaron el camino de la igualdad. Cree el también jefe del Ejecutivo gallego que el futuro del pazo pasa por una visión «poliédrica» que sepa valorar el feminismo intelectual de su «propietaria» más que lo realizado por su «inquilino», en referencia a Francisco Franco.

En el acto, en el que también intervino la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, se destacó la trayectoria vital y laboral de cuatro mujeres: Candy Rodríguez, veterinaria viguesa que fundó en Monforte la Finca El Carmen; la vicepresidenta de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo, Diana Lameiro; la presidenta de la Asociación de Palilleiras de Mos (Pontevedra), Montserrat Pereira; y la directora del proyecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago, Eva López.

El PSdeG rechaza «leccións»

El PSdeG también aprovechó la mañana del sábado para presentar el cartel de su formación con motivo del 8M en una cita a la que acudieron varias mujeres que son referentes en el partido. Gonzalo Caballero intervino para instar a la sociedad y a los poderes públicos a poner la agenda feminista en el «centro» de la política, e hizo una defensa de los avances en materia de igualdad cuando los socialistas han tenido oportunidad de gobernar. Detrás, dijo, hay un trabajo para avanzar hacia la «igualdade real», por lo que rechazó «leccións» de la derecha o del independentismo en la defensa de los derechos de la mujer. En su intervención aprovechó para deslizar una crítica a la Consellería de Igualdade, afirmando que Galicia necesita un departamento que sea una «referencia» sin necesidad de ir acompañado de otras áreas, como ahora ocurre.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, alertó que la crisis se esta «cebando» especialmente sobre las mujeres, y puso como ejemplo que el 78 % de los puestos que se han perdido en este momento «teñen nome de muller». Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, calificó de «intolerables» la falta de derechos y la violencia sufrida por el hecho de nacer mujeres, y se declaró «harta» de discursos institucionales de la Xunta que no acaban reflejados con políticas en los boletines oficiales.