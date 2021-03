Los universitarios defienden volver: «Vivir fuera en pandemia es duro, y más cuando eres estudiante»

0

La Voz de Galicia s. pérez m.varela

redacción / la voz 06/03/2021 05:00 h

Durante varias horas, la vuelta a casa por Semana Santa para miles de jóvenes gallegos estuvo en el aire. El Gobierno planteó a las autonomías recomendar a los universitarios que no regresasen, rectificando poco después. Los estudiantes coinciden en su deseo de volver, tras meses fuera, superando pruebas PCR o de antígenos para hacerlo con seguridad.

Barcelona

Elisa Piñón, Valdoviño. A casi un mes vista, a Elisa Piñón le parece precipitado decidir si vuelve a casa o no. Por eso, y ante la posibilidad de que no se le permita viajar de Barcelona a Valdoviño, no se arriesgará a comprar unos billetes de avión «súper caros para logo non poder ir». Una decisión que también ha tomado pensando en el incremento de los desplazamientos en Semana Santa, al que no quiere contribuir. Su idea, entonces, es volver a Galicia más adelante, cuando todo esté más tranquilo. «Prefiro esperar a que pasen un par de semanas para ver se os números de contaxios medran ou non. E se non o fan, será porque algo bo estamos facendo. Así si que me gustaría volver», relata. Piñón ya regresó a casa en Navidades «sen ningún problema». Un viaje del que recuerda a bastante gente en el avión y en el que no tuvo que pasar por ningún control: «Só paraban a estranxeiros».

Madrid

Jacobo Pérez, Vigo. La última vez que Jacobo vio a sus abuelas fue en octubre. El joven periodista, estudiante de máster en Madrid, regresó a casa en Navidades, pero al llegar dio positivo por coronavirus y vivió confinado todas las vacaciones. «Non puiden ver a ninguén», lamenta Jacobo. La nieve de Filomena canceló su viaje y le brindó la oportunidad de ver a sus familiares, pero prefirió no hacerlo por precaución. La Semana Santa lleva desde entonces marcada en rojo en su calendario para por fin reunirse con ellos, con una de sus abuelas ya vacunada. «Comprei os voos hai dous meses para evitar a suba de prezos, que xa estaban bastante caros», asegura.

A solo veinte días de subirse al avión, el anuncio de nuevas restricciones a punto estuvo de estropear de nuevo sus planes: «Vannos prohibir ir ao noso lugar de residencia? As probas diagnósticas para os viaxeiros universitarios que volven a Galicia son máis útiles que impoñer medidas restritivas de difícil aplicación».

Nápoles

Ana Eirís, Santiago. Ana Eirís no regresará a Santiago en Semana Santa «porque no me parece responsable». Se quedará en Nápoles y hará planes por la zona, aprovechando el clima mediterráneo que permite más actividades al aire libre. Una decisión que ha tomado para aprovechar el tiempo que le queda en esta nueva ciudad, que solo es un año, y también por miedo a contagiar a su familia. Tras el resultado negativo de la PCR, Eirís regresó diez días a casa en Navidad: «La situación no estaba para más». En Santiago había cierre perimetral y se quedó sin ver a sus abuelos. Pero, juiciosamente, Ana Eirís explica que hay que tener paciencia: «Es lo que toca. Los jóvenes nos estamos perdiendo muchas cosas, pero es que nos queda mucha vida por delante. No tenemos derecho a quejarnos tanto como otras personas más afectadas».

Madrid

Patricia Lorenzo, A Coruña. El inicio de carrera de Patricia se truncó el año pasado con la pandemia. «En el colegio mayor decían que no habían clases. Parecía un bulo, pero esa tarde salió la noticia y me cogí un tren al día siguiente», recuerda. Muchas de las asignaturas —la mayoría son prácticas— se aplazaron a este curso. «Vivir fuera de casa durante esta pandemia es duro, y más cuando eres estudiante», advierte. La joven reconoce que las restricciones «son necesarias para protegernos», pero considera que debe haber una excepción para que los universitarios regresen a casa. «Es un período en el que hace falta desconexión, tranquilidad y amor con los tuyos», dice Patricia, dispuesta a costearse una PCR para volver a Galicia. Ya lo hizo en Navidades. Entonces se le exigió hacerla con 48 horas de antelación para retornar a Madrid, pero con las cancelaciones de vuelos por Filomena acabó pagando otras dos pruebas. «Volvería a hacerlo para estar más tranquila», reconoce.

Madrid

Sol Bena, Lugo. Tiene claro que volverá a Lugo en Semana Santa. Para esas fechas ya se habrán cumplido tres meses desde que no ve a sus padres. Aunque entiende la recomendación de Sanidad de que los estudiantes no regresen a sus domicilios, también reivindica la situación de los que están fuera, como ella. «Entiendo que tanto yo como miles de universitarios quieran volver porque llevan mucho tiempo sin ver a sus familias», explica. Bena tomará las mismas precauciones que adoptó en diciembre: hacer una PCR, estar aislada unos días en casa y, sobre todo, tener mucho cuidado. «Si tomas todas las medidas necesarias, volver a Galicia no debería suponer ningún problema», remata.